Sześciany jeszcze nigdy nie były tak piękne – Minecraft od jutra ze wsparciem dla RTX

Ray tracing od NVIDII miał być nowym rozdziałem w historii gier komputerowych. Moim zdaniem to nie tyle rozdział, co bardziej… podrozdział albo nawet akapit. Nie można jednak odmówić, że jest to dobry krok w kierunku realistycznej grafiki w grach. Pytanie tylko, czy kroku tego potrzebuje Minecraft?

Według mnie jak najbardziej tak. Paradoksalnie Minecraft może być jednym z najlepszych przykładów wykorzystania ray tracingu w grach wideo. W wielu tytułach wspierających RTX od NVIDIA, takich jak np. Control, włączony ray tracing jest moim zdaniem prawie niezauważalny w ruchu, a wszystko dlatego, że twórcy tak dobrze przez ostatnie lata nauczyli się „udawać” realistyczne odbicia, że różnica pomiędzy prawdziwym odbiciem a tym „oszukiwanym” jest praktycznie znikoma.

W Minecraft zaś od razu widać dysonans, który nawet najwięksi amatorzy gamingu będą mogli wskazać. A jak coś widać od razu, to dużo łatwiej to sprzedać, więc może przydać się w rozpowszechnianiu RTX od NVIDII. I tu z pomocą przychodzi właśnie Minecraft with RTX beta.







Na razie ray tracing w Minecraft pojawi się w formie testów beta, do których przystąpić będą mogli wszyscy posiadacze odpowiednich kart od NVIDII i Minecrafta w wersji Windows 10. Na co przygotować się muszą potencjalni testerzy? Ano na sporo lepszą grafikę, która najbardziej zauważalna będzie w przypadku wody i jej odbić, a także realistycznego oświetlenia.

To pierwsza oficjalna próba dodania ray tracingu do Minecrafta. I słowem klucz jest tu wyraz „oficjalna”, bo do tej pory pojawiło się wiele przeróżnych modyfikacji rozszerzających dzieło Mojangu o technologie śledzenia promieni i co za tym idzie – realistycznych odbić.

Spodziewać się więc możemy, że RTX w Minecraft od NVIDIA będzie działać najlepiej, najprościej i najpłynniej — m.in. dzięki wsparciu dla DLSS 2.0, który jest moim zdaniem nieodłącznym elementem grania z włączonym ray tracingiem.

Beta Minecrafta z RTX wystartuje już jutro, czyli 16 kwietnia 2020 roku. Specjalnie na tę okazję stworzono sześć map, które zostały celowo przygotowane pod kątem pokazania ray tracingu – da się je pobrać z Minecraft Marketplace. Aby wziąć udział w testach, należy również przystąpić do programu Xbox Insider — można to zrobić w tym miejscu.

A czy Wy korzystacie z technologii RTX w grach?

Źródło: NVIDIA, NVIDIA GeForce

