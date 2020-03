GeForce NOW: co czwartek nowe gry. W tym tygodniu m.in.: Control z obsługą ray tracingu

Z GeForce Now korzystam już od ponad miesiąca i jest duża szansa, że usługa ta zostanie ze mną na dłużej. Polubiłem granie w chmurze i powoli godzę się z myślą, że to właśnie w ten sposób może wyglądać przyszłość gamingu. Jakie więc plany na najbliższy rozwój GeForce Now ma NVIDIA?

Zacznijmy od pytania – jaka jest największa wada GeForce Now na obecną chwilę? Moim zdaniem jest to malejąca biblioteka gier, ponieważ wielu wydawców postanowiło… wycofać się z GeForce Now bez podania jakiegokolwiek sensownego powodu. „Zieloni” postanowili z tym walczyć, zapowiadając, że od tego tygodnia, co każdy czwartek do usługi GeForce Now będą dodawane nowe gry.

W tym tygodniu biblioteka GeForce Now powiększyła się o aż osiem nowych tytułów:

Arma 2: Operation Arrowhead

Control

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Dungeons 3

Headsnatchers

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad,

Jagged Alliance 2 – Wildfire

The Guild 3

Control z RTX!

NVIDIA lubi się chwalić swoją technologią ray tracingu w grach komputerowych. Nie ma co się jednak oszukiwać, RTX to na razie luksus, na który może sobie pozwolić tylko garstka z nas. Druga kwestia związana z ray tracinginem od NVIDII to to, że na razie dość mała liczba gier oferuje tę funkcję. Jak temu zaradzić? A no oczywiście przy pomocy GeForce Now!

Jeśli posiadacie wykupioną subskrypcje Founders, to możecie w wybranych grach skorzystać z technologi ray tracingu – jest to świetna wiadomość, bo po pierwsze, duża część graczy będzie mogła sprawdzić jak działa ta funkcja w praktyce, a po drugie, twórcy chętniej będą korzystać z implementacji tej technologii w swoich grach, bo będzie ona dostępna dla większej liczby graczy.

W tym tygodniu to świeżo dodany Control może się pochwalić wsparciem dla RTX w usłudze GeForce Now. Czekamy na więcej!

Korzystacie z usługi GeForce Now?

Źródło: Informacja prasowa, blogs.nvidia.com

