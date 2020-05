Minecraft z kolejnym rekordem – gra Mojangu rozeszła się już w 200 milionach egzemplarzy!

W Minecrafta pierwszy raz miałem okazję zagrać w 2010 roku, kiedy to jeszcze na wersji Java wraz z przyjaciółmi ze szkoły budowaliśmy swoją ogromną fortecę. W grze Mojangu spędziłem mnóstwo godzin i mam z nią związanych masę pozytywnych wspomnień. I jak się okazuje, nie tylko ja.

Dzięki portalowi The Verge dowiedzieliśmy się, że Minecraft przekroczył magiczną barierę 200 mln sprzedanych egzemplarzy! A gdyby tego jeszcze było mało, to w grę Mojangu miesięcznie gra aż 126 mln osób! Liczby te nie zostały podane bez okazji – dwa dni temu Minecraft obchodził swoje 11. urodziny! Przypomnę, że do tej pory wydany został na aż 12 platformach (jeśli żadnej nie pominąłem w swojej wyliczance).

Skąd ten nagły skok popularności gry w porównaniu do chociażby zeszłorocznych wyników? Ja skłaniałbym się głównie ku temu, że globalna pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, bądź co bądź, sprzyja zostawaniu w domu, co wiele osób wykorzystuje, grając w gry. To powoduje również, że na platformie YouTube Minecraft przeżywa swoją drugą (jeśli nawet nie trzecią…) młodość – taki chociażby PewDiePie wrócił do kręcenia filmików z tej gry po dłuższym czasie.

Warto też wspomnieć o tym, że Minecraft nadal jest aktywnie wspierany przez Microsoft. Do gry ciągle dodawane są nowe funkcje, jak i całkowicie nowa zawartość. Żeby daleko nie szukać — miesiąc temu zaczęto testować wsparcie ray tracingu NVIDII w Minecraft! Nie można też zapomnieć o pobocznych projektach serii, takich jak Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth czy zbliżające się Minecraft Dungeons.

Pragnę jednak zauważyć, że 200 mln sprzedanych gier nie równa się 200 mln graczy, bo patrząc na samego siebie, mogę zaryzykować stwierdzeniem, że wiele osób może mieć kilka kopii Minecrafta na różnych platformach. Ja sam posiadam dzieło Mojangu na PC (w wersji Windows 10), Xboksie 360, PlayStation 4, iOS, a nawet na… New Nintendo 2DS XL! Tak, jest taka wersja – polecam zobaczyć, jak ona wygląda.

A Wy ile posiadacie kopii Minecrafta i na jakich platformach?

Źródło: The Verge