Wystarczy 192 MB RAM, aby uruchomić Windowsa 10

Nastolatek udowodnił, że Windows 10 zadziała nawet, jeśli sprzęt nie spełnia minimalnych wymagań podawanych przez Microsoft.

RAM-u nigdy nie jest za mało

Nie brakuje głosów, że w przypadku komputerów obecnie minimum to 8 GB pamięci operacyjnej. Jasne, większość systemów operacyjnych zadowoli się mniejszą wartością, ale coraz bardziej rozbudowane i zasobożerne aplikacje wymagają odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz pamięci.

Wystarczy uruchomić Google Chrome’a z kilkunastoma kartami, aby zrozumieć, że RAM-u nigdy nie jest za mało. Tak, dziś nawet przeglądarki internetowe potrafią szybko zapełnić kilka gigabajtów pamięci operacyjnej. Jeśli do tego dojdą inne aplikacje, to wspomniane 8 GB rychło może okazać się niewystarczające.

Windows 10 nie powinien działać na takiej konfiguracji

Według wytycznych Microsoftu, Windows 10 wymaga 1 GB RAM dla wersji 32-bitowej i 2 GB RAM dla wersji 64-bitowej. To zupełnie minimum, aby z systemu dało się korzystać na akceptowalnym poziomie. Oczywiście uruchomienie chociażby przeglądarki internetowej sprawi, że całość zacznie pracować ociężale. W związku z tym, jak przed chwilą wspomniałem, w nowym komputerze tak naprawdę minimum to 8 GB RAM.

16-letni użytkownik Twittera korzystający z nicka @0xN0ri postanowił jednak udowodnić, że Windows 10 można uruchomić na sprzęcie, który wyraźnie odstaje od podstawowych wymagań zalecanych przez Microsoft. W tym celu przygotował maszynę wirtualną w narzędziu VirtualBox, która została postawiona na laptopie Dell Inspiron 3670 z zainstalowanym systemem Arch Linux.

Nastolatek w każdym kroku zmniejszał dostępną pamięć operacyjną, startując od wartości 512 MB. Udało mu się zejść do 256 MB RAM, a następnie do 192 MB. Windows 10 cały czas można było uruchomić, aczkolwiek wiązało się to z naprawdę wolną pracą systemu. Problemy pojawiły się dopiero przy 128 MB RAM – próba uruchomienia zakończyła się niebieskim ekranem śmierci.

Całość należy traktować jako ciekawostkę, eksperyment pokazujący, że Windows 10 zadziała nawet na naprawdę słabym komputerze. Oczywiście zadziała, ale z pewnością nie zapewni komfortowej pracy. Ciekawe, jak poradziłby sobie Android 10 przy 192 MB RAM? Mogłoby być całkiem interesująco.

źródło: Tom’s Hardware

