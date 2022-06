Najmniejszy z tabletów Surface taniej aż o 1500 złotych w T-Mobile

T-Mobile ma specjalną promocję dla osób poszukujących lekkiego mobilnego sprzętu z większym ekranem, ale koniecznie działającym na systemie Windows 11. Microsoft Surface Go 3 LTE spełnia te założenia.

Surface Go 3 LTE znacznie, znacznie taniej

Sprzęty Microsoftu rzadko kiedy doczekują się naprawdę opłacalnych promocji. Średnio dwa-trzy razy do roku można kupić jakiegoś przedstawiciela rodziny Surface w niższej cenie, ale ogólnie rzecz biorąc nie są to urządzenia, które regularnie zyskiwałyby etykietkę „teraz taniej”. Tym bardziej cieszy akcja T-Mobile, dzięki której można zaopatrzyć się w Microsoft Surface Go 3 LTE i nie zapłacić za sprzęt jak za zboże.

Urządzenie dysponuje 10,5-calowym, dotykowym ekranem, obsługuje karty nansoSIM oraz eSIM i działa na procesorze Intel Pentium Gold 6500Y ze zintegrowaną grafiką Intel HD Graphics 615. Ma też 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej w typie eMMC – jest to więc bardzo podstawowa konfiguracja.

Tablet dostępny jest w promocji razem z abonamentem 5G, w taryfach „L Nielimitowana” oraz „M Nielimitowana”. W pierwszym przypadku, klienci zapłacą za Surface’a jedyne 999 złotych – po sporej, 1500-złotowej obniżce z 2499 złotych, w 24 ratach 0%. Niższa opcja abonentowa skutkuje wyższą ceną – 1099 złotych. Promocja potrwa do 27 czerwca.

Trzeba też pamiętać, że tablet sprzedawany jest w tej cenie bez akcesoriów – klawiatury czy pióra Surface Pen. W takie dodatki można zaopatrzyć się na stronie T-Mobile, ale oczywiście już w pełnej cenie.

Zestaw usług w abonamencie

Oferty „M Nielimitowana” oraz „L Nielimitowana” gwarantują no-limit na połączenia, SMS-y i MMS-y. Dodatkowo zaś umożliwiają korzystanie z internetu na urządzeniu w błyskawicznej sieci 5G bez limitu danych do zużycia – akurat w wypadku Surface’a to mało przydatne, bo sprzęt łączy się z siecią przez LTE. W wariancie L klienci skorzystają z sieci w maksymalnej dostępnej prędkości, natomiast dla wersji M jest to maks. 30 Mb/s.

Ponadto, w ramach bonusu, użytkownicy, którzy wybiorą jedną z propozycji abonamentowych, mogą liczyć na 6- lub 12-miesięczny dostęp do usługi „Rozrywka Uwolniona”, pozwalającej co miesiąc decydować, z której popularnej platformy streamingowej klient chce korzystać. Osobom, które wybiorą „M-kę” lub „L-kę”, przysługuje również rabat na urządzenie w wysokości kolejno – 200 złotych lub 300 złotych. Dodatkowo oba abonamenty objęte są wiosenną promocją w T-Mobile, w ramach której do końca czerwca można dobrać drugi abonament lub usługę internetu światłowodowego za 0 złotych nawet na rok.