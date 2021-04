Microsoft idzie na wojnę z Valve – bitwa na sklepy trwa w najlepsze!

Podczas gdy największym oczkiem w głowie gamingowej dywizji Microsoftu jest Xbox Game Pass, Microsoft Store także czekają pewne zmiany. Gigant z Redmond idzie na wojnę ze Steamem, podpatrując pewien sprytny ruch ze strony konkurencji.

Bo liczą się procenty

12% z pojedynczej sprzedaży zamiast 30% – taką marżę od 1 sierpnia 2021 roku Microsoft będzie pobierać od każdego wydawcy, który umieści swoją grę na Microsoft Store. Jest to oczywiście cios bezpośrednio wymierzony w Valve, który ma zachęcić twórców do częstszej współpracy ze sklepem właścicieli Windowsa.

Warto zaznaczyć, że powyższe zmiany dotyczą wyłącznie pecetowej platformy Microsoftu – w przypadku wydawania gier na Xboxa marża pozostaje dalej na poziomie 30%.

Tylko teraz udzielam darmowych rad dla Microsoftu na ulepszenie sklepu. Na początek może by tak usunąć te gry mobilne z niego? (źródło: Microsoft Store)

Pomysł skradziony przez Microsoft

Jak słusznie zauważa serwis The Verge, procenty na sklepie autorów Windowsa zrównają się z tymi, które oferuje twórcom Epic Games Store. Tam także autorzy mają szansę uzyskać 88% wpływów z każdej sprzedaży gry.

Niestety, mimo potężnych starań firmy Tima Sweeneya, Steam niezmiennie pozostaje najchętniej używaną przez graczy platformą na pecetach. Trudno jest w przypadku nowszych sklepów nadgonić lata doświadczenia firmy Valve, a jeszcze trudniej będzie zmienić przyzwyczajenia graczy, którzy używają już Steama od wielu lat, mając zbudowane na nim ogromne biblioteki gier.

Monopol niewskazany

Z drugiej strony jednak, monopol Valve na rynku pecetowym powoduje, że inne sklepy wprowadzają jak najwięcej udogodnień dla graczy, by móc w ogóle zaistnieć. Epic oferuje co tydzień gry za darmo, CD Projekt promuje działalność GOG-a w oparciu o brak antypirackich zabezpieczeń w swoich produktach. Okienkowcy oferują natomiast coraz większą integrację z platformą Xbox – co dla posiadaczy jednej z konsol od Zielonych może być bardzo wygodne.

Jeśli już mowa o usprawnieniach, to na przykład chciałbym, aby Windows emulował gry na Xboxa 360. Wtedy nawet rozważyłbym usunięcie Steama (źródło: Burnout Fandom)

Moim zdaniem bardzo słusznie, że Zieloni idą twórcom na rękę w przypadku gier pecetowych, ale poczekajmy też do końcówki roku na jakieś statystyki. Dopiero wtedy będziemy wiedzieć, czy rzeczywiście liczba wydawców na pecetowym sklepie Microsoftu się zwiększyła, a być może i Valve pójdzie twórcom gier na rękę? Mając na uwadze rozwój abonamentów i chmury w tle, na podwórku sklepowym z pewnością także będzie się działo.