Microsoft wprowadza Outlook Lite dla smartfonów z Androidem. Po co?

Outlook to program pocztowy z którego codziennie korzysta miliony użytkowników na całym świecie zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych. Tym razem firma Microsoft wychodzi naprzeciw użytkownikom Androida i wprowadza wersję lite tego programu.

Ostatni wśród lekkich

Naszym celem jest uczynienie programu Outlook bardziej dostępnym dla użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych na całym świecie, umożliwiając im osiąganie więcej. – Microsoft o Outlook Lite

Microsoft Outlook Lite ma być odpowiedzią firmy na potrzeby użytkowników korzystających ze starszych wersji smartfonów i regionów z problemami z łącznością i prędkością Internetu. Ma zapewnić im możliwie jak najlepsze działanie poczty. Wersja lite Outlooka będzie zajmować 5 MB pamięci. To znaczne odchudzenie aplikacji. Standardowa wersja Microsoft Outlook zajmuje około 80 MB – mowa więc o 16 razy mniejszej aplikacji.

Aplikacja Microsoft Outlook Lite (źródło: techcommunity.microsoft.com)

Co poza mniejszym rozmiarem apki?

Microsoft zapewnia, że zdecydowanie mniejszy rozmiar nie jest jedynym atutem Outlook Lite. Firma przekonuje, że ta wersja aplikacji będzie pracować szybko i płynnie dzięki optymalizacji na urządzeniach z nawet 1 GB pamięci RAM. Ponadto program ma zużywać mniej baterii od swojej standardowej wersji, między innymi dzięki obniżonym wymaganiom sprzętowym. Dodatkowo aplikacja zadziała we wszystkich sieciach – producent przekonuje, że do poprawnego działania wystarczy sieć 3G, a nawet 2G.

Poczta Microsoftu w wersji Lite ma obsługiwać te same domeny pocztowe, co zwyczajny Outlook. Aplikacja będzie więc wspierać zarówno konta Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 oraz Microsoft Exchange Online.

Czy w Polsce skorzystamy z Outlook Lite?

Odpowiedź brzmi: nie (przynajmniej na razie). Microsoft Outlook w wersji Lite jest dostępny jedynie w wybranych krajach. Są to aktualnie: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Indie, Meksyk, Peru, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Tajwan, Tajlandia, Turcja i Wenezuela. Microsoft dodaje jednak, że w przyszłości nie wyklucza rozszerzenia obszaru działa aplikacji na inne kraje. Być może doczekamy się go również w Polsce – nie brakuje przecież u nas miejsc, gdzie sieć 3G to jedyna dostępna opcja.

Oczywiście wersja lite aplikacji nie jest nowym pomysłem. Microsoft Outlook Lite dołącza do aplikacji takich jak Facebook Lite, Instagram Lite, TikTok Lite, Spotify Lite i Pinterest Lite, które również przeznaczone są dla nieco słabszych wersji smartfonów z Androidem.