Microsoft Office w nowych szatach trafia w ręce testerów. Będzie pasował do Windowsa 11

Jeden z najważniejszych produktów firmy z Redmond, czyli Microsoft Office, wkrótce doczeka się znacznego odświeżenia interfejsu. Planowane zmiany można już sprawdzić.

Microsoft Office w nowych szatach

Prawie rok temu dowiedzieliśmy się, że pakiet biurowy Microsoftu doczeka się nowego wyglądu. Wówczas pojawiły się informacje, że zmiany mają być naprawdę spore i niewykluczone, że użytkownicy będą musieli zmienić wyrobione przyzwyczajenia.

Reklama

Firma z Redmond wspomniała, że przebudowana zostanie charakterystyczna wstążka. Polecenia na niej miały zostać zredukowane do minimum. Wyświetlane elementy różniłyby się zależnie od kontekstu, zapewniając użytkownikowi dostęp tylko potrzebnych w danej sytuacji narzędzi. Szeroka wstążka miała zmienić się w zauważalnie mniejszy pasek poleceń.

W udostępnionej wersji testowej nie mamy jeszcze do czynienia z tak znaczącymi zmianami. Wstążka jest nadal dostępna, aczkolwiek teraz ma bardziej zaokrąglone rogi. Nie zabrakło także mniejszych usprawnień interfejsu – np. ulepszeń niektórych przycisków w programach Word, Excel, PowerPoint i Outlook.

(fot. The Verge)

Mimo iż wciąż możemy korzystać ze wstążki, to nie należy zakładać, że w przyszłości nie zobaczymy zapowiadanych zmian. Microsoft nie przerwał bowiem prac nad adaptacyjnym paskiem narzędzi, dostosowującym się do aktualnie wykonywanych czynności. Możliwe więc, że kiedyś będziemy musieli się do niego przyzwyczaić.

Warto jeszcze zauważyć, że odświeżony Microsoft Office został zaprojektowany przy zachowaniu podobnych wytycznych, jak w Windowsie 11. Oznacza to, że pod względem wizualnym powinien dobrze pasować do nowych „Okienek”.

Nowy wygląd trafia do testerów

Jak informuje serwis The Verge, zaktualizowany interfejs Microsoft Office jest właśnie udostępniany zainteresowanym testerom. Nowa wersja pakietu biurowego dostępna jest zarówno na system Windows 10, jak i Windows 11.

Osoby, które chcą sprawdzić zmiany szykowane przez Microsoft zanim zostaną one udostępnione wszystkim użytkownikom, muszą dołączyć do programu testowego Office Insiders. Następnie należy ustawić otrzymywanie aktualizacji z kanału beta i pobrać najnowszą wersję pakietu.

Należy mieć na uwadze, że wersje beta pakietu mogą zawierać błędy. W związku z tym nie zaleca się korzystania z nich w przypadku oprogramowania wykorzystywanego do pracy czy nauki.