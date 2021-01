Opaska Mi Band 5 za darmo w prezencie do każdego zakupionego smartfona Xiaomi!

Promocje Xiaomi zadziwiają mnie raz po raz. Jak nie obniżka cen jakiegoś smartfona, to przyciągające uwagę gratisy. Tym razem firma ma szansę mocno zwiększyć liczbę użytkowników smartfonów dzięki prezentowi w postaci opaski Mi Band 5.

Lepszy gratis niż rabat?

Aktualnie, sklepowa cena opaski sportowej Xiaomi Mi Smart Band 5 to 120-150 złotych. Rabat na zakup smartfona w takiej wysokości zapewne nie wzbudziłby większych emocji, a może nawet pozostałby niezauważony. Ale gratis w postaci smartbanda, na którego zawsze żal było wydać parę złotych? Wartościowa rzecz!

Xiaomi Mi Band 5 (źródło: Xiaomi)

Niezależnie od tego, jakie wyniki przyniesie promocja Xiaomi, dobrze jest się zapoznać z jej ogólnymi zasadami. Jest kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę. Otóż każdy, kto w czasie trwania promocji kupi smartfon z serii Mi lub Redmi, dostanie opaskę Xiaomi Mi Smart Band 5 w prezencie. Dodatkowe szczegóły:

Promocja trwa od czwartku 28 stycznia do niedzieli 31 stycznia Opaskę dostaniemy niezależnie od miejsca zakupu, byle sklep należał do sieci oficjalnej dystrybucji. Prezent dostaniemy więc u operatorów, partnerów retail i w sieci Mi Chain Akcja promocyjna nie obejmuje serii smartfonów POCO

Czy warto zainteresować się Mi Band 5?

Oczywiście, że tak. Opaska fitness od Xiaomi to bardzo przyjazny użytkownikowi gadżet. Rzecz jasna, nie ma większego sensu kupować smartfona tylko i wyłącznie po to, żeby dostać za darmo opaskę wartą 120 złotych, ale jeśli i tak mieliśmy zamiar zaopatrzyć się w telefon z serii Mi lub Redmi, to tego typu prezent będzie bardzo miłym dodatkiem do zestawu zakupowego.

