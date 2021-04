Odświeżone Metro Exodus już niedługo na pecetach! Znamy datę premiery i listę zmian względem oryginału

W uniwersum gier z serii Metro edycje rozszerzone są już niemalże tradycją. W lutym 4A Games na swojej oficjalnej stronie informowało, że Metro Exodus: Enhanced Edition zmierza na komputery oraz konsole nowej generacji. Teraz wiemy już, kiedy odświeżona wersja pojawi się na pecetach.

Przewodnik dla zagubionych

W najnowszą wersję dzieła 4A Games zagracie niemalże za tydzień, bo 6 maja 2021 roku. Metro Exodus: Enhanced Edition trafi do Steama, Epic Games Store, Microsoft Store oraz GOG. Wszystkie osoby, które posiadają już Metro Exodus w swoich bibliotekach, otrzymają aktualizację ZA DARMO i będzie ona dostępna jako osobna gra do uruchomienia z platformy. Nowa wersja nie pojawi się zaś na platformach streamingowych Google Stadia oraz Amazon Luna.

W przypadku platform, na których pozycja zostanie udostępniona, możliwe będzie przeniesienie zapisów gry między rozdziałami tak, aby przeskok na nowszą wersję był bezbolesny dla obecnie grających. Co ważne – według autorów gry – Metro Exodus: Enhanced Edition zajmie około 80 GB miejsca na dysku twardym, więc lepiej się na to przygotować.

Piękny ten ray-tracing w Metro Exodus, ale kiedy my kupimy obsługujące go karty? (źródło: MetroTheGame)

Moc ray-tracingu w Metro Exodus: Enhanced Edition

Metro Exodus: Enhanced Edition będzie działać z domyślnie włączonym ray-tracingiem, co oznacza, że posiadacze kart niższych niż GeForce RTX 2060 nie będą w stanie uruchomić gry w ogóle. Co ciekawe, ze względu na technologię przygotowaną we współpracy z Nvidią, 4A Games nie mogło zapewnić pełnego wsparcia dla konkurencyjnych kart od AMD.

Rozszerzona wersja Enhanced Edition obiecuje za to o wiele bardziej szczegółowy ray-tracing niż ten, który pojawił się w podstawowej wersji gry. Na dole zostawię Wam materiał przygotowany przez Digital Foundry, który bardzo szczegółowo pokazuje zmiany, jakie za tydzień pojawią się w grze.

Warto też na koniec dodać, że na obecną chwilę nie znamy daty premiery Enhanced Edition na PlayStation 5 oraz Xbox Series S|X. Patrząc jednak na to, w jak świetnym stanie znajduje się rozszerzone Metro Exodus, pozostaje myśleć, że gracze nie będą musieli długo czekać na swoją kolej.