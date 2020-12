Epic Games w te święta rozda aż 15 gier za darmo!

Również w tym roku Epic Games postanowiło dać nam świąteczny prezent. A tak właściwie to 15 prezentów. Każdego dnia, zaczynając od dziś, 17 grudnia będziecie mogli zdobyć po jednej darmowej grze każdego dnia.

Epic sprawia, że święta graczy są naprawdę magiczne

Twórcy Fortnite już od dwóch lat obdarowują graczy darmowymi grami i oferują świetne promocje. Usługa rozdawania wybranych tytułów dostępnych w ich sklepie została uruchomiona 12 grudnia 2018 i od tamtej pory jej popularność nie słabnie. W zeszłym roku postanowiono zadbać o graczy na święta Bożego Narodzenia i rozdawano 12 darmowych gier w okresie od 19 do 31 grudnia. Na odebranie każdego tytułu użytkownicy mieli tylko 24 godziny, ale po odebraniu, te były zatrzymywane w bibliotece na zawsze.

Jak widać, akcja była dużym sukcesem, ponieważ w 2020 postanowiono ją jeszcze bardziej poszerzyć by uszczęśliwić graczy. Epic zaplanował bowiem aż 15 gier, które będzie rozdawał przez 15 ostatnich dni tego roku. Każdą z nich będzie można odebrać od godziny 17:00 czasu polskiego do 16:59 następnego dnia, więc upewnijcie się, że będziecie sprawdzać naszą listę każdego dnia, aby nie przegapić żadnego ciekawego tytułu!

Darmowe gry na święta w Epic Games Store to:

17 grudnia: Cities: Skylines

Cities: Skylines za darmo

Jedną z pierwszych gier, którą z pewnością zainteresuje się każdy majacy ochotę skolekcjonować wszystkie 15 darmowych tytułów, jest właśnie Cities: Skylines. Ten kultowy tytuł pozwala wam zbudować wymarzone miasto, a następnie zmierzyć się z trudnościami w jego rozwijaniu. Na Waszej drodze do sukcesu może stanąć dosłownie wszystko: od zakorkowanych skrzyżowań, przez źle wyważone podatki, po katastrofy ekologiczne i klęski żywiołowe. Cities: Skylines z pewnością zapewni wam rozrywkę na długie godziny. Możecie dodać ten tytuł do swojej biblioteki z poziomu strony sklepu lub przez aplikację Epic Games Launcher na komputerze.

Inni również rozdają gratisy

Hojność Epic Games udzieliła się również innym producentom. Ubisoft także postanowił zapewnić graczom gratisy na święta. Z tej okazji w Ubisoft Connect (dawniej Uplay) od 14 do 18 grudnia pojawiają się darmowe gry oraz DLC. 17 grudnia do odebrania na tej platformie jest gra Trials Rising. Jest to bardzo ciekawa gra wyścigowa 2.5D z wieloma możliwościami personalizacji wyglądu, zarówno postaci jak i pojazdów. By odebrać grę wystarczy zalogować się na swoim koncie Ubisoft i w zakładce Ubisoft’s happy Holidays dodać ją do swojego konta za darmo.

Nie tylko darmówki

Oprócz rozdawania darmowych tytułów Epic Games przygotowało w swoim sklepie również świąteczne promocje na wybrane tytuły. Przeceny pojawią się również 17 grudnia i mają sięgać nawet do 75%! To świetna okazja, by przejrzeć tytuły oferowane w Epic Games Store i ewentualne perełki dodać do swojej listy życzeń, by móc jak najszybciej sprawdzić, czy coś zostało objęte promocją.

Jesteśmy bardzo ciekawi czym jeszcze Epic Games nas w te święta zaskoczy. Dla przypomnienia, w maju tego roku na tej platformie udostępniono GTA V do odebrania za darmo przez cały tydzień. Zainteresowanie znacznie przerosło oczekiwania i serwery odmawiały współpracy przez pierwszych kilka godzin, a nawet przez dwa kolejne dni można było odczuć wyraźny spadek wydajności sklepu. Wywołało to niemałe oburzenie wśród graczy, którzy chcieli po prostu zagrać w Fortnite lub inną grę ze swojej biblioteki, lecz stało się to niemożliwe. Miejmy nadzieję, że teraz Epic lepiej się przygotował na nagły przypływ użytkowników każdego dnia.