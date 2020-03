Messenger poinformuje znajomych, że jesteśmy w Warszawie lub na siłowni

Jeśli nie wyobrażasz sobie wizyty na siłowni bez poinformowania o tym wszystkich znajomych, to Messenger może wkrótce stać się Twoją ulubioną aplikacją.

Messenger z nowym typem automatycznych statusów

W kodzie mobilnej aplikacji Messenger odkryto funkcję, która pozwoli na informowanie znajomych, o tym co aktualnie robimy lub gdzie się znajdujemy. Status będzie ustawiany automatycznie. W tym celu wykorzystany zostanie moduł GPS, inne czujniki wbudowane w smartfon, a nawet informacje o poziomie naładowania akumulatora.

Automatyczny status nie będzie domyślnie widoczny dla wszystkich znajomych, co najpewniej wynika ze względów prywatności i bezpieczeństwa. W końcu raczej nie każdy powinien wiedzieć, że aktualnie jesteśmy lub nie w domu. Jeśli zdecydujemy się skorzystać z opcji, to wcześniej będziemy musieli wybrać osoby, które zyskają podgląd informacji o tym, co aktualnie robimy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wskazać wszystkich znajomych.

Lista dostępnych statusów zapowiada się całkiem bogato. Użytkownik będzie mógł poinformować, że aktualnie prowadzi samochód, ćwiczy na siłowni, biega, jeździ na rowerze, siedzi w domu, pije kawę czy zwiedza Warszawę lub inne dowolne miasto, a nawet pojawi się status „niski poziom baterii”. W przypadku informacji opartych o lokalizację, Messenger nie pokaże dokładnych współrzędnych.

Nie, nie będą to długie opisy

Zamiast złożonych opisów, Facebook zamierza postawić na emoji. Zostaną one wyświetlone przy zdjęciu profilowym użytkownika. Ma to być prosta wskazówka dla znajomych, co pozwoli przykładowo uniknąć niepotrzebnych powiadomień, gdy prowadzimy samochód czy obecnie znajdujemy się w pracy.

Nie jest jasne, kiedy automatyczne statusy zawitają do aplikacji Messenger. Obecnie prowadzone są wewnętrzne testy. Opublikowane zrzuty ekranu świadczą, że funkcja jest już na dość zaawansowanym etapie rozwoju i niewykluczone, że użytkownicy komunikatora nie będą musieli długo czekać.

Polecamy również:

źródło: TechCrunch

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!