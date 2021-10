Mercedes EQS poddany bardziej wymagającym testom EPA. Oto, ile wyniósł zasięg

Topowy przedstawiciel elektrycznej rodziny ze Stuttgartu, czyli Mercedes EQS, został już sprawdzony w testach zasięgu EPA. Trzeba przyznać, że osiągnął całkiem zadowalające wyniki.

Pokaz umiejętności niemieckich inżynierów

Mercedes EQS, jak sama nazwa wskazuje, jest elektrycznym odpowiednikiem limuzyny klasy S. W związku z tym, to właśnie on zapewnia zestaw najnowszych technologii i najwyższy poziom komfortu ze wszystkich elektryków niemieckiego producenta.

Jak podaje Mercedes, powołując się na własne dane i testy WLTP, potencjalni nabywcy mogą liczyć na zasięg do około 770 km czy przyspieszenie 0-100 km/h w czasie 4,3 s. Do tego dochodzi imponujące wnętrze, w którym na desce rozdzielczej znalazły się aż trzy ekrany, a największy z nich ma aż 17,7 cala. Nie zabrakło również rozbudowanych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.

Niestety, tanio nie jest. Za podstawowy wariant, oznaczony jako EQS 450+, trzeba zapłacić dokładnie 495,4 tys. złotych. Oczywiście cena może odczuwalnie wzrosnąć, gdy zdecydujemy się sięgnąć po wyposażenie opcjonalne.

Mercedes EQS w testach EPA

Wymienić można dwa główne procedury testowe, które pozwalają między innymi poznać przybliżony zasięg samochodów elektrycznych – WLTP i EPA. Pierwsza przeprowadzana jest w Europie, z kolei druga w USA. Należy zaznaczyć, że ze względu na inny sposób wykonywania testów, wyniki obu dość znacząco się różnią.

Testy EPA uznawane są za bardziej wiarygodne, a ich wyniki są częściej zbliżone do realnych zasięgów, osiąganych w normalnych ruchu. Nie jest to jednak zawsze zasadą – jak wynika z licznych testów, elektryki mogą mieć również mniejszy lub większy zasięg niż ten podany przez EPA, aczkolwiek różnice nie są zazwyczaj zbyt duże.

Oto, jak Mercedes EQS wypadał w testach WLTP i EPA:

EQS 450+ – zasięg według WLTP to 732 km, według EPA to około 563 km,

EQS 580 4MATIC – zasięg według WLTP to 663 km, według EPA to około 547 km.

Mercedes EQS, co prawda nie osiągnął aż tak świetnych wyników, jak podczas procedury testowej WLTP, ale zasięg należy uznać za naprawdę dobry. Dla porównania rezultat Audi e-tron GT to 383 km, Porsche Taycan to 365 km, a Tesla Model S Long Range oferuje 651 km.

Warto tutaj mieć na uwadze, że Mercedes EQS to naprawdę spora limuzyna, mająca ponad 5,2 metra długości i ważąca prawie 2,5 tony. Wewnątrz znalazł się akumulator o użytecznej pojemności 107,8 kWh.