Mercedes EQS – prawie cała deska rozdzielcza będzie ekranem

W pełni elektryczny Mercedes EQS zadebiutuje już w tym roku. Właśnie dowiedzieliśmy się, że zostanie on wyposażony w MBUX Hyperscreen, czyli ogromny szklany panel, składający się z kilku dużych ekranów.

Przyciski zredukowane do minimum

Mercedes EQS jest obecnie jednym z najważniejszych projektów niemieckiego producenta samochodów. Ma on być pokazem możliwości inżynierów ze Stuttgartu, elektrycznym odpowiednikiem topowej klasy S. Według założeń, zachwycał będzie zastosowaną technologią, zasięgiem, a także systemem infotainment.

Niemcy właśnie pokazali, jak będzie wyglądała deska rozdzielcza w luksusowym elektryku. Całość została nazwana MBUX Hyperscreen i trzeba przyznać, że faktycznie robi wrażenie. Zgodnie z obecną filozofią projektowania wnętrz, fizyczne przyciski zostaną zredukowane do minimum, a obsługa będzie opierać się na dużych, dotykowych wyświetlaczach, a także komendach głosowych.

Elektryczny Mercedes EQS zostanie wyposażony w minimum trzy ekrany umieszczone z przodu. Pierwszy to cyfrowy zestaw zegarów, drugi to naprawdę spory, centralny ekran systemu infotainment, a trzeci będzie przeznaczony dla pasażera, podobnie jak w Porsche Taycan.

Treści dostosowane do sytuacji

W przypadku wielu systemów multimedialnych stosowanych obecnie w samochodach, wykonanie wybranych czynności wymaga przejścia przez kilka segmentów menu. Nie jest to zbyt wygodne i przede wszystkim zbyt bezpieczne, szczególnie gdy aktualnie prowadzimy auto. Mercedes EQS ma być wolny od tego problemu.

Treści, które będą wyświetlane na dużych ekranach, mają automatycznie dostosowywać się do aktualnej sytuacji. Przykładowo, jeśli we wtorek wieczorem, wracając do domu, często dzwonimy do konkretnej osoby, to elektryczny Mercedes zaproponuje nawiązanie takiego połączenia.

Propozycje mają dotyczyć wielu funkcji oprogramowania – np. prowadzenia do celu w nawigacji, wykonywania połączeń, a także różnych ustawień pojazdu. Co więcej, będą one przypisywane do profilu osoby, więc będą się różnić w przypadku różnych użytkowników.

Ekrany z informacją zwrotną

Owszem Mercedes EQS będzie pozbawiony wielu przycisków, ale ekrany mają zapewniać informację zwrotną, potwierdzającą, że przykładowo kliknęliśmy na wirtualny przycisk podnoszący temperaturę. W tym celu, pod taflą szkła zostanie umieszczonych 12 silniczków, których działanie będziemy czuć za każdym razem, gdy dotkniemy ekranu.

Szkło ma dodatkowo charakteryzować się wysoką odpornością na zarysowania, a także zostanie wyposażone w warstwę redukującą odbicia i ułatwiającą czyszczenie. Co ciekawe, otwory wentylacyjne zostaną osadzone w szklanym panelu.

Mocy raczej nie zabraknie. System operacyjny do dyspozycji otrzyma 8 rdzeniowy procesor i 24 GB RAM, a do tego dojdą również czujniki odpowiadające m.in. za automatyczną regulację jasności wszystkich ekranów.