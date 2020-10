Mégane eVision – nowy elektryczny crossover z Francji

Renault zaanonsował Mégane eVision, czyli zapowiedź nowego samochodu elektrycznego. Trzeba przyznać, że prezentuje się on całkiem interesująco.

Francuzi także stawiają na elektryfikację

Wielu dużych producentów samochodów, zarówno tych europejskich, amerykańskich, jak i japońskich, zamierza w ciągu najbliższych lat znacząco rozszerzyć ofertę aut elektrycznych. Renault nie jest tutaj wyjątkiem – Francuzi swoją przyszłość widzą właśnie w zelektryfikowanych pojazdach.

Jednym z przedstawicieli nowej oferty będzie Mégane eVision, a dokładniej jego produkcyjna wersja, która ma zadebiutować 2021 roku. Obecnie poznaliśmy bowiem model pokazowy, ale podobno finalny ma różnić się tylko nieznacznie.

Mégane eVision został zbudowany na modułowej platformie CMF-EV, która zostanie wykorzystana także w innych elektrykach. Dzięki temu, że zaprojektowano ją z myślą o samochodach elektrycznych, pozwala ona na umieszczenie większego pakietu akumulatorów, przy zachowaniu sporej przestrzeni wewnątrz auta.

Mégane eVision – kompakt, który ma oferować sporo miejsca w środku

Zaprezentowany elektryk, według zapewnień Renault, ma zapewnić sporo przestrzeni, zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Jak przed chwilą wspomniałem, udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu platformy CMF-EV. Warto zaznaczyć, że nie mamy do czynienia z dużym samochodem – to kompakt, którego długość wynosi 4,21 metra.

Na pokładzie znalazł się zestaw akumulatorów o pojemności 60 kWh, który ma zapewnić zasięg umożliwiający nie tylko poruszanie się w mieście, ale również dłuższe wycieczki. Natomiast jeśli już zabraknie energii, to użytkownik Mégane eVision będzie mógł skorzystać z szybkich ładowarek DC o maksymalnej mocy 130 kW.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Mocy nie powinno zabraknąć i Mégane eVision z pewnością sprawdzi się podczas dynamicznej jazdy. Silnik elektryczny generuje bowiem 217 KM, co w połączeniu z masą 1,6 tony powinno zapewnić całkiem sportowe osiągi. Moc przenoszona jest wyłącznie na przednią oś.

Pozostaje mieć nadzieję, że faktycznie wersja, która trafi do salonów, będzie bardzo zbliżona do zaprezentowanego modelu koncepcyjnego. Wygląda on nowocześnie, atrakcyjnie i jak najbardziej może się podobać. Premiera planowana jest na przyszły rok.