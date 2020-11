MechWarrior 5 na Xbox Series S|X i One zadebiutuje w 2021

Zdaje się, że MechWarrior nie jest jakąś bardzo popularną marką, trzeba jednak jej oddać, że w gatunku symulatorów mecha, MechWarrior nie ma sobie równych. Ja sam nigdy nie miałem styczności z żadną odsłoną tego cyklu, myślę więc, że nadrobię zaległości przy okazji premiery MechWarrior 5: Mercenaries na konsolach Xbox.

MechWarrior 5 zmierza na konsole Xbox

Po aż 16 latach nieobecności MechWarrior na konsolach, fani w końcu doczekają się upragnionego portu. Ostatnia odsłona serii — MechWarrior 5: Mercenaries już wiosną przyszłego roku trafi na konsole Xbox One, Xbox Series S i Xbox Series X.

Choć słowo „port” może być w tym wypadku nieco krzywdzące, bo gra będzie znacząco ulepszona i rozbudowana, w szczególności na konsolach nowej generacji. Spodziewać się więc możemy lepszej sztucznej inteligencji przeciwników, nowej zawartości, a także ulepszonej grafiki — możliwe, że twórcy pokuszą się nawet o ray tracing (gra w wersji PC wspierała tę technologię).

Ciekawostką jest to, że 10 grudnia 2020 roku, po rocznej ekskluzywności dla sklepu Epic Games Store, MechWarrior 5 miał się również pojawić na Steam i GOG-u. Niestety przez kolejne przełożenie premiery Cyberpunka 2077, Piranha Games (nie mylić z Piranha Bytes!) zdecydowało się opóźnić swoją grę, przez co premiera MechWarrior 5 na Steam i GOG-u zrówna się z wersjami na Xboksy. Opóźnieniu uległ również wyczekiwany przez fanów dodatek Heroes of the Inner Sphere.

MechWarrior 5: Mercenaries jest wiec obecnie dostępne tylko na PC w sklepie Epic Games Store i abonamencie Xbox Game Pass PC. Niestety nie podano dokładnej daty premiery MechWarrior 5 na Xbox One, Xbox Series X|S, Steam i GOG — wiemy tylko, że będzie to wiosną 2021 roku.

