Jak Mapy Google pomogły rozwiązać sprawę morderstwa?

Mapy Google, a dokładnie ich funkcja Street View, stały się nieoczekiwanym sojusznikiem policji w zagadkowej sprawie kryminalnej w Hiszpanii. Zdjęcia uchwycone przez samochód Google pomogły policji w aresztowaniu dwóch osób podejrzanych w związku z morderstwem. To nie jest jednak najbardziej zaskakujące w tej historii.

Zdjęcie z Map Google, które wywołało podejrzenia

Sprawa dotyczyła 33-letniego mężczyzny, który zaginął w 2023 roku w małej miejscowości Tajueco, w hiszpańskiej prowincji Soria. Po zgłoszeniu jego zaginięcia przez członka rodziny i żmudnych policyjnych poszukiwania dochodzenie nabrało tempa dopiero kilka miesięcy później, dzięki nietypowemu dowodowi – zdjęciu z Google Street View. Kamera Google uchwyciła mężczyznę wkładającego duży biały pakunek do bagażnika czerwonego samochodu. Wywołało to podejrzenia, że może być to ciało poszukiwanego.

Najbardziej zaskakujący jest jednak fakt, że rzeczone zdjęcia zostały zrobione w momencie, gdy samochód Google Street View po raz pierwszy od 15 lat przejeżdżał przez tę niewielką miejscowość, zamieszkaną przez mniej niż 100 osób. Chociaż fotografie nie były kluczowym dowodem, stanowiły istotną wskazówkę, która naprowadziła śledczych na właściwy trop. W toku dochodzenia odnaleziono część zwłok mężczyzny na lokalnym cmentarzu, co potwierdziło podejrzenia policji.

Jak zakończyła się ta sprawa?

W listopadzie 2024 roku hiszpańska policja aresztowała dwie osoby związane ze sprawą. Podejrzani to kobieta, uważana za partnerkę ofiary, oraz jej były partner. Są oni oskarżeni o morderstwo. Władze poinformowały, że obraz z Google Street View, choć nie był decydującym dowodem, pomógł w ustaleniu przebiegu wydarzeń i związanych z nimi osób.

Warto dodać, że to nie pierwszy przypadek, gdy Mapy Google pomagają w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. W 2019 roku zdjęcie z Google Earth pomogło odnaleźć samochód zatopiony w stawie na Florydzie, co zakończyło trwającą 22 lata sprawę zaginięcia.

Eksperci podkreślają, że Mapy Google i inne podobne narzędzia mogą odegrać znaczącą rolę w walce z przestępczością. Lokalizacje uwiecznione na zdjęciach czy dane zebrane przez aplikacje śledzące ruch użytkowników to zasoby, które mogą wspierać pracę śledczych.