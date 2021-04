Majówka u operatorów: T-Mobile i Orange rozdają darmowe gigabajty oraz zniżki na akcesoria Xiaomi

Jak co roku, u operatorów sieci komórkowych znajdziemy mnóstwo promocji i okazji. Pomagamy się w tym wszystkim połapać i sprawdzamy, co przygotowali dla nas Orange i T-Mobile.

Darmowe gigabajty i no-limit od Orange

Orange ma swój program rozdawania bonusów klientom abonamentowym, nazywany „Środy z Orange”. W połowie tygodnia zawsze warto zajrzeć do aplikacji Mój Orange, gdyż zawsze będzie tam na nas czekać jakaś miła niespodzianka – oczywiście o ile korzystamy z odpowiedniej taryfy w sieci. Posiadacze umów mogą tym razem częstować się darmowym pakietem 10 GB, który aktywujemy wprost z apki operatora.

Dodatkowe gigabajty mogą być wykorzystane do końca aktualnego cyklu rozliczeniowego i nie będą dostępne w roamingu. Zawsze to jakiś bonus, przydatny zwłaszcza, gdy planujemy w majówkowy weekend wyskoczyć gdzieś poza miejsce zamieszkania. Ostateczny termin aktywacji 10 gigabajtów mija we wtorek – w najbliższą środę miejsce tego pakietu zajmie kolejny prezent od Orange.

Korzystający z Orange na Kartę nie zostali pozostawieni z pustymi rękami. Do nich skierowana jest osobna akcja, w której można bezpłatnie aktywować „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5GB”. Bonus dostępny jest dla taryf Orange YES, Orange POP, Orange Free na kartę oraz oferty Zetafon.

Żeby skorzystać z promocji, wystarczy wysłać SMS-a o treści MAJOWKA pod numer 364. Na uruchomienie pakietu mamy czas do 3 maja do godz. 23:59.59. Należy mieć aktywne konto główne. Więcej informacji o promocji znajdziemy na stronie Orange.

Oprócz tego warto przypomnieć o innej akcji prowadzonej przez Orange, dzięki której niewykorzystane gigabajty z naszego konta możemy przeznaczyć na walkę z wykluczeniem cyfrowym w Polsce. Można to zrobić w aplikacji Mój Orange lub wysyłając SMS o treści ODDAJEGB pod numer 80885. Fundacja Orange dzięki takiemu wsparciu klientów zobowiązuje się do podarowania tabletów rodzinnym domom dziecka. Ze szczegółami możemy zapoznać się na stronie organizatora.

10 GB internetu i zniżka na akcesoria Xiaomi od T-Mobile

Magentowy operator także przygotował nieco prezentów dla swoich klientów. Użytkownicy T-Mobile na kartę oraz abonenci MIX mogą od 30 kwietnia do 3 maja odebrać bezpłatną paczkę 10 GB. Pakiet będzie ważny aż przez 5 dni, czyli idealnie na przedłużony weekend.

Aby uruchomić jednorazowy bonus, wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści MAJOWKA na numer:

80401 – w przypadku użytkowników T‑Mobile na kartę

80404 – dla abonentów T‑Mobile MIX

Pakiet zostanie aktywowany najpóźniej w ciągu 72 godzin. Z promocji mogą skorzystać użytkownicy następujących taryf: GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy oraz Frii Mix. Więcej informacji znajdziecie na stronie oferty.

Oprócz tego, w ramach cyklicznej akcji „Happy Fridays”, od 30 kwietnia do 3 maja można pobrać kod rabatowy na akcesoria Xiaomi. Można go znaleźć w aplikacji Mój T-Mobile lub wysłać SMS o treści HF na numer 80800. W odpowiedzi dostaniemy link, przekierowujący do sklepu internetowego Mi Store, gdzie można zrealizować kod. Mamy na to czas do 7 maja.

Poniżej pełna lista produktów Xiaomi objętych promocją:

Bonus jest dostępny zarówno dla naszych klientów abonamentowych, jak i użytkowników oferty na kartę oraz MIX. Każdy użytkownik z promocji może skorzystać tylko jeden raz.