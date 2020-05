MacBook Air 2020 – zainstaluj Windows 10 i… zyskaj jaśniejszy ekran

Matryca w Twoim nowym MacBooku Air ma zbyt niską maksymalną jasność? Cóż, rozwiązaniem problemu może okazać się zainstalowanie Windowsa 10.

MacBook Air ma dobry wyświetlacz

Odświeżony, tegoroczny MacBook Air nie wprowadził naprawdę dużych zmian względem swojego poprzednika. Apple po prostu skupiło się na wyeliminowaniu największych bolączek modelu z 2018 roku. Wreszcie wadliwa klawiatura motylkowa została zastąpiona mechanizmem nożycowym. Ponadto, bazowa wersja nie startuje z marną pojemnością SSD – zamiast wcześniejszych 128 GB, użytkownik w tej samej cenie otrzymuje 256 GB na dane.

Z pewnością wśród zalet należy wymienić zastosowany ekran. Matryca wykonana jest w technologii IPS, ma 13,3 cala, rozdzielczość 2560×1600 pikseli i obsługuje technologię True Tone. Z materiałów udostępnionych przez Apple dowiemy się jeszcze, że maksymalna jasność wynosi 400 nitów.

Nietypowe zachowanie ekranu

Serwis NotebookCheck wziął na warsztat MacBooka Air 2020 i zgodnie ze stosowanymi procedurami, sprawdził testowego laptopa z zainstalowanym macOS oraz Windowsem. Co ciekawe, okazało się, że pod kontrolą systemu Microsoftu, matryca osiągnęłą zauważalnie wyższą maksymalną jasność niż Apple podaje w specyfikacji.

Z przeprowadzonych testów wynika, że wartość dla macOS to 415 cd/m², co pokrywa się z deklaracjami firmy z Cupertino. Natomiast, gdy na laptopie został uruchomiony Windows 10, wynik wzrósł do 547 cd/m². Tak sporą różnicę naprawdę widać. Maksymalna jasność wzrosła o ponad 30%.

Warto dodać, że podczas testów nie udało się wymusić aktywowania wyższej jasności na macOS. Próbowano nawet świecić latarką na czujniki światła, ale nie przyniosło to oczekiwanym rezultatów – ekran nadal osiągał wynik gorszy niż na Windows 10.

Jaki jest powód?

Według NotebookCheck, można wskazać kilka prawdopodobnych scenariuszy:

nie wszystkie montowane ekrany osiągają identyczną maksymalną jasność, więc Apple organiczna ten parametr, aby dostarczyć laptopy o takiej samej specyfikacji

kolory w MBA 2020 nieznacznie gorzej prezentują się na Windowsie i możliwe, że macOS zapewnia lepsze wyniki tylko przy niższej jasności

każda matryca MacBooka Air 2020 może osiągać znacznie wyższą maksymalną jasność, ale Apple ogranicza ten parametr, aby bardziej odróżnić tańszy model od MacBooka Pro. Owszem, w laptopach z linii Pro zyskujemy szeroką gamę kolorów (P3), ale dla wielu użytkowników nie ma to dużego znaczenia i znacznie ważniejsza jest jasność ekranu

Ostatecznej odpowiedzi może udzielić chyba tylko Apple, ale coś czuję, że raczej jej nie usłyszymy.

