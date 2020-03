Apple zaprezentowało odświeżonego MacBooka Air z nową klawiaturą Magic Keyboard

Nowy MacBook Air zapewne zadebiutowałby na marcowej konferencji Apple, lecz z uwagi na panującą obecnie sytuację na całym świecie, producent najwidoczniej zdecydował się jej nie organizować i po prostu, bez większego rozgłosu wprowadzić na rynek kolejne generacje urządzeń ze swojej oferty, w tym właśnie m.in. laptopa z serii Air.

Apple MacBook Air 2020 – specyfikacja

Laptop wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 13,3 cala z podświetleniem LED. Ekran „Retina” ma rozdzielczość 2560×1600 pikseli (proporcje 16:10), co przekłada się na 227 pikseli na cal, a do tego wyświetla aż o 48% więcej kolorów niż MacBook Air bez takiego panelu. Naturalnie nie zabrakło też technologii TrueTone, która automatycznie dostosowuje punkt bieli do temperatury barw w otoczeniu.

W zależności od konfiguracji, nowy MacBook Air 2020 zaoferuje dwurdze­niowy procesor Intel Core i3 1,1 GHz, czterordzeniowy Intel Core i5 1,1 GHz lub czterordzeniowy Intel Core i7 1,2 GHz oraz 8 GB lub 16 GB RAM LPDDR4X 3733 MHz (na płycie głównej) i od 256 GB do 2 TB pamięci na dysku SSD z magistralą PCIe. Za grafikę w tym laptopie odpowiada Intel Iris Plus Graphics, ale Apple zapewniło też obsługę zewnętrznych procesorów graficznych (eGPU) z portem Thunderbolt 3.

Nowy MacBook Air 2020 wyposażono również w nową klawiaturę Magic Keyboard, która zadebiutowała w 16-calowym MacBooku Pro w listopadzie 2019 roku. Jak deklaruje Apple, oferuje ona „udoskonalony mechanizm nożycowy z 1-milimetrowym skokiem”. Klawisze są podświetlane i dodatkowo dysponują czujnikiem jasności w otoczeniu. Na pokładzie laptopa znajduje się także o 20% większy (w porównaniu do MacBooka Air bez wyświetlacza Retina) gładzik Force Touch oraz czytnik linii papilarnych Touch ID, za pomocą którego można m.in. autoryzować płatności Apple Pay. O bezpieczeństwo dodatkowo dba autorski chip Apple T2 Security.

Apple podkreśla też, że stereofoniczne głośniki w nowym MacBooku Air 2020 generują dwukrotnie mocniejszy bas i są o 25% głośniejsze niż w MacBooku Air bez ekranu Retina. Na pokładzie nie zabrakło również kamery FaceTime HD, a układ trzech mikrofonów ma precyzyjniej rejestrować głos. Laptop oferuje także 3,5 mm złącze audio jack i dwa porty Thunderbolt 3 (USB-C), za pośrednictwem których można przesyłać dane i ładować baterię o pojemności 49,9 Wh. W zestawie producent dodaje 30 W zasilacz i dwumetrowy kabel.

Nowy MacBook Air 2020 waży 1,29 kg i po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu MacOS Catalina. Apple chwali się też, że obudowa urządzenia jest wykonana w 100% z aluminium z recyklingu (stop serii 6000).

Apple MacBook Air 2020 – cena

Aktualnie w oficjalnym sklepie internetowym Apple dostępne są dwie konfiguracje:

dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 1,1 GHz/8 GB RAM/256 GB SSD za 4999 złotych,

dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 1,1 GHz/8 GB RAM/512 GB SSD za 6499 złotych.

Klienci dostają do wyboru trzy wersje kolorystyczne: gwiezdna szarość, złotą i srebrną.

