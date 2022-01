Logitech aktualizuje platformę Sync. Ułatwi ona organizację wideokonferencji

Logitech ma w swojej ofercie pełen wachlarz produktów dedykowanych w głównej mierze graczom, ale także użytkownikom biurowym. Najnowsza wersja platformy Sync umożliwi prostsze i wygodniejsze zarządzanie peryferiami do wideokonferencji, a to wszystko dzięki spójnemu interfejsowi wykorzystującemu chmurę.

Reklama

Logitech Sync – sposób na ułatwienie pracy zdalnej i hybrydowej

Logitech Sync nie jest nowością na rynku – narzędzie zostało wprowadzone pod koniec 2020 roku. Stworzono je, aby łatwiej zarządzać m.in. wideokonferencjami, w tym urządzeniami, które umożliwiają komunikację na odległość. Nowa wersja oprogramowania Sync obsłuży najważniejszy sprzęt, umożliwiający konferencje online, taki jak zestawy słuchawkowe, kamery internetowe, a nawet stacje dokujące, ułatwiając informatykom przygotowującym urządzenia do pracy.

źródło: Logitech

Oprogramowanie ma sprawić, że zarządzanie salami konferencyjnym i stacjami roboczymi będzie realizowanie przy pomocy jednego interfejsu, który opiera się na rozwiązaniach w chmurze. Platforma Sync ma wbudowane oprogramowanie Logi Tune, która daje możliwość zarejestrowania urządzeń wykorzystywanych w firmie. Funkcja zapewni łatwy sposób na aktualizację oprogramowania sprzętowego wielu urządzeń naraz, a także wprowadzenia nowych opcji do sal konferencyjnych, a także urządzeń podpiętych pod platformę.

Reklama

źródło: Logitech

Aplikacja Logitech Sync ma działać z najpopularniejszymi platformami do wideokonferencji, takimi jak Microsoft Teams, Zoom czy Google Meet. Niezależnie od tego, z jakiej platformy korzysta firma, zespoły IT otrzymują wgląd do wszystkich urządzeń organizacji, co w wypadku potencjalnej usterki na pewno ułatwi rozwiązanie problemu.

Warto także dodać, że Sync również dostarcza powiadomienia o dostępności sal konferencyjnych, co może sprawić, że zarządzenie i organizacja pracy w firmie będzie zdecydowanie prostsza. Aby korzystać z rozwiązania, wystarczy zarejestrować się do platformy, która jest całkowicie darmowa.

Logitech Litra Glow to lampa, która rozjaśni Twoje stanowisko komputerowe

W ubiegłym tygodniu producent zaprezentował najnowsze akcesorium, które ma pomóc w głównej mierze twórcom treści internetowym – YouTuberom, czy streamerom. Litra Glow to kompaktowa lampa zapewniająca poprawę warunków oświetleniowych, zastępująca sztuczne oświetlenie w większym formacie, które wymaga więcej miejsca.

źródło: Logitech

Nie w każdym stanowisku jest miejsce na postawienie lamp oraz tzw. softboxów, które bądź co bądź zajmują sporą przestrzeń w pokoju. Litra Glow zajmuje niewiele więcej miejsca co aparat, a w zestawie producent dorzuca statyw, który przymocujemy tak jak kamerkę internetową na monitor lub na tripod. Urządzeniem można sterować bezpośrednio przy pomocy fizycznych guzików na lampie, a także dzięki oprogramowaniu Logitech G Hub.

Litra Glow została wyceniona na 59,99 funtów (równowartość ~330 złotych).