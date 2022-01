Kup Uncharted: Legacy of Thieves Collection i odbierz bilet do kina!

Na moment przed premierą Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Sony zdecydowało się na dość niecodzienną promocję. Kupując grę w zamówieniu przedpremierowym, macie szansę zdobyć również bilety do kina. Jak zawsze – są konkretne warunki do spełnienia.

Najpierw gra, potem seans

Jak się domyślacie z grafiki tytułowej, kupując przedpremierowo Uncharted: Legacy of Thieves Collection, macie szansę zdobyć bilety do kina na Uncharted, czyli filmową adaptację przygód Nathana Drake’a. Film będzie miał premierę w Polsce już 11 lutego. Idealnie po tym, jak już ukończycie odświeżone Kres Złodzieja oraz Zaginione Dziedzictwo. Warto przypomnieć, że Legacy of Thieves Collection pojawi się na półkach sklepowych już 28 stycznia, choć zamówień przedpremierowych możecie dokonywać już teraz.

A warto to zrobić, najlepiej w którymś z partnerów promocji przygotowanej przez Sony. Wśród nich znalazło się między innymi Media Expert. Jak skorzystać z oferty specjalnej? Oto krótki poradnik.

Zamów grę Uncharted: Legacy of Thieves Collection w przedsprzedaży (do 27.01.2022 godz. 23:59). Zarejestruj swoje zamówienie w formularzu. Podaj numer zamówienia oraz wybierz sieć kin (Helios lub Cinema City). Odbierz wcześniej złożone zamówienie (najpóźniej do 07.02.2022, decyduje data wystawienia dokumentu sprzedaży). Odbierz kod wymienny na bilet w sieci kin Helios lub Cinema City w całej Polsce. Bilet na seans filmu Uncharted.

Pełny regulamin promocji w Media Expert, znajdziecie klikając na TEN odnośnik. Co ważne, oferta nie obejmuje cyfrowego zakupu gry w PlayStation Store.

Jeszcze więcej Uncharted

Początkowo byłem dość sceptyczny na odświeżenie kolejnych dwóch gier z serii Uncharted. Te jednak pierwotnie wylądowały na PlayStation 4, nie oferując przy tym animacji w 60 kl/s. Dlatego też jeśli posiadacie którąś z gier w swojej kolekcji, aktualizacja do PlayStation 5 nie będzie najgłupszą decyzją. Można ganić fakt, że to będzie nas kosztować aż 50 złotych, ale hej – studia nie pracują też za darmo.

Jeżeli jeszcze nie graliście w odsłony Uncharted z PS4, wydaje się to być najlepszy moment. Na kompatybilnych telewizorach, obie gry ruszą nawet w 1080p 120 kl/s, co jest rozwiązaniem godnym pochwały. Jak wypadnie ostatecznie cała kolekcja? O tym przekonamy się bliżej oficjalnej premiery.