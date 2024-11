Linux w nowej wersji. Na tę nowinkę czekaliśmy prawie 20 lat

Prace nad jądrem Linux 6.12 zostały oficjalnie zakończone, a jego kod źródłowy – udostępniony. To jedna z największych aktualizacji w ostatnim czasie – powinna przynieść wyraźny wzrost wydajności, kompatybilności i bezpieczeństwa. Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie funkcji, o której mówiło się od blisko dwóch dekad!

Jest już Linux 6.12 – co nowego wprowadza ta wersja?

Linux 6.12 to jedno z największych wydań w ostatnim czasie. Lista nowości jest długa i znajdują się na niej także bardzo duże zmiany, na czele z wprowadzeniem obsługi PREEMPT_RT – rozwiązania, które znacząco poprawia wydajność aplikacji czasu rzeczywistego. Umożliwia bowiem procesom o wysokim priorytecie niemal natychmiastowe przerywanie zadań, mających niższy priorytet. Po raz pierwszy zaproponowano jego wdrożenie w 2005 roku i teraz wreszcie się tego doczekaliśmy.

Aktualizacja wprowadza również obsługę eksperymentalnej klasy harmonogramowania BPF, a także szereg nowinek i zmian w obrębie systemów plików: XFS obsługuje rozmiary bloków większe niż rozmiary stron i zyskuje parę poleceń ioctl(), NSFS zapewnia więcej informacji o przestrzeniach nazw montowania, a NFS obsługuje protokół LOCALIO.

Jeszcze więcej nowości w Linux 6.12

Nie zabrakło też zmian w sterownikach procesorów, a przede wszystkim wprowadzenia hybrydowego skalowania CPU w Intel P-State oraz ulepszenia funkcji AMD Boost i Preferred Core w AMD P-State. Do tego ulepszono obsługę tabletów graficznych Wacom, wentylatorów w laptopach Asus Vivobook i Lenovo ThinkPad Edge oraz ustawień ładowania w laptopach Dell. Ogólnej poprawy działania doczekały się także laptopy procesorami Snapdragon X.

Lista mniejszych poprawek i nowinek jest oczywiście długa i sporo też podziałano w kontekście wydajności czy bezpieczeństwa. Załatane zostały chociażby potencjalne luki w zabezpieczeniach typu use-after-free. Z kolei usprawnienia w obrębie wirtualizacji miały na celu między innymi zapobieganie wyciekom pamięci.

Kod źródłowy jest już dostępny, ale lepiej jeszcze trochę poczekać

Niecierpliwi użytkownicy mogą już teraz pobrać kod źródłowy jądra Linux 6.12 i ręcznie go skompilować, choć dla większości osób lepszą opcją będzie zaczekanie na to, aż trafi ono do którejś dystrybucji.