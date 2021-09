LG TONE Free FP8 – słuchawki na miarę naszych czasów

Producenci elektroniki starają się dostarczać nam urządzenia, które w swojej konstrukcji i możliwościach uwzględniają nasze ciągle zmieniające się oczekiwania. Konieczność dostosowania się do nowych czasów zauważyła także firma LG. Przejawem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientów są słuchawki LG TONE Free FP8, oferujące innowacyjne rozwiązania w kwestii prowadzenia rozmów czy sterylności użytkowania.

Słuchawki to nie tylko dźwięk

Do niedawna, słuchawki służyły niemal wyłącznie do słuchania muzyki. To właśnie dzięki nim mogliśmy delektować się dźwiękami ulubionych utworów wszędzie, gdzie tylko przebywaliśmy, bez wpływu na komfort ludzi w najbliższym otoczeniu. Współcześnie, od słuchawek oczekujemy zdecydowanie więcej.

Poza muzyką, powinny również zapewniać możliwość skupienia się i odcięcia od świata, najlepiej przy pomocy technologii aktywnej redukcji odgłosów otoczenia. Równie istotną funkcją jest możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych. W czasach, gdy zdecydowanie więcej czasu spędzamy we własnych czterech ścianach, ucząc się i pracując zdalnie, a także ograniczając aktywność w życiu towarzyskim, prowadzimy zdecydowanie więcej rozmów telefonicznych niż wcześniej, zarówno tych prywatnych, jak i służbowych. By konwersować komfortowo, słuchawki są po prostu niezbędne.



W ciągu ostatnich miesięcy, zdecydowanie większą wagę przykładamy do sterylności i higieny osobistej. To nie tylko maseczka na twarzy czy wszechobecne płyny do dezynfekcji, ale też dbałość o to, by przedmioty, z których korzystamy, nie stały się siedliskiem drobnoustrojów. Dlaczego więc nie wymagać tego samego od słuchawek, zwłaszcza umieszczanych bezpośrednio w uchu?

LG TONE Free FP8

Naturalnie, to wcale nie koniec naszych wymagań względem współczesnej elektroniki użytkowej. Takie aspekty, jak komfort użytkowania czy estetyka wzornictwa, również pozostają dla nas bardzo istotne.

Słuchawki LG TONE Free FP8, jeśli przyjrzeć im się bliżej, sprawiają wrażenie zdolnych poradzenia sobie z tymi niezwykle wyśrubowanymi wymaganiami. W jaki sposób?

Zaczyna się od muzyki

Słuchawki pozostają, przede wszystkim, urządzeniem do słuchania muzyki, rozpocznijmy właśnie od weryfikacji, co LG TONE Free FP8 oferują właśnie w tym aspekcie. Okazuje się, że sporo.

W słuchawkach LG zastosowano technologię dźwięku opracowaną przez firmę Meridian. Dzięki funkcji Headphone Spatial Processing użytkownik może odnieść wrażenie bycia otaczanym przez dźwięk ze wszystkich stron. W połączeniu z technologią 3D Sound Stage, rozszerzającą scenę dźwiękową i Flex Action Bass, dodającą głębi niskim tonom można odnieść wrażenie, jakby biuro, pokój czy komunikacja publiczna nagle zamieniły się w wypełnioną po brzegi salę koncertową, z nami w samym centrum wydarzeń.

LG TONE Free FP8

O dopasowanie dźwięku do indywidualnych preferencji użytkownika dba aplikacja towarzysząca, dostępna dla użytkowników urządzeń z systemem Android i iOS. Można w niej znaleźć, między innymi, korektor dźwięku, pomagający uwydatnić poszczególne fragmenty pasma.

Komfort nawet podczas wielogodzinnego użytkowania

Jako że ze słuchawek korzystamy nawet przez kilka godzin dziennie, LG TONE Free FP8 muszą być do tego odpowiednio przygotowane. Właśnie w tym celu przeprowadzono analizę kształtu setek ludzkich uszu, dzięki czemu mogła powstać konstrukcja Arc Design, w której skrócono słuchawki o 4,4 mm w stosunku do poprzednich modeli. LG zapewnia, że przełożyło się to na idealne wyważenie i dopasowanie nawet wtedy, gdy pozostajemy w ruchu.

Podczas długich odsłuchów przy pomocy słuchawek dokanałowych, występuje ryzyko podrażnienia skóry. By skutecznie przeciwdziałać tej niedogodności, słuchawki LG otrzymały wkładki żelowe z materiału klasy medycznej, przyjaznego dla zewnętrznej powłoki ucha.

LG TONE Free FP8

Jak długo można słuchać muzyki z LG TONE Free FP8? Według deklaracji producenta – bardzo długo. Słuchawki, bez doładowywania z etui, mają grać nawet przez 10 godzin. Dzięki możliwości doładowania, czas ten wydłuża się do 24 godzin. Wystarczy nawet dla najbardziej wymagających.

A co gdy bateria się wyczerpie? Z pomocą spieszy szybkie ładowanie w etui (5 minut ładowania wydłuża czas pracy o godzinę) oraz ładowanie bezprzewodowe, przy pomocy którego naładujemy słuchawki, między innymi, przy pomocy smartfona z funkcją ładowania zwrotnego.

Słuchawki też mogą być sterylne

Etui, służące do przechowywania, ładowania i przenoszenia omawianych słuchawek, otrzymało nazwę UVnano. Skrót UV w nazwie pochodzi od umieszczonych wewnątrz diod LED, emitujących promieniowanie UV-C. Wystarczy włożyć słuchawki do etui na 5 minut, by skutecznie unieszkodliwić do 99,99% bakterii, jakie mogą znaleźć się na dokanałowych nakładkach.

LG TONE Free FP8

Wystarczy podłączyć słuchawki do ładowarki przewodowej, albo położyć na bezprzewodowej, by funkcja odkażania została uruchomiona automatycznie. Regularne oczyszczanie jest szczególnie istotne wtedy, gdy słuchawki używane są w przestrzeni publicznej.

Rozmawiaj dyskretnie, wszędzie gdziekolwiek jesteś

Korzystając z słuchawek bezprzewodowych, chcemy pozostawać odcięci od otoczenia, zwłaszcza w pracy czy miejscach publicznych. Z tego względu, LG TONE Free FP8 oferują technologię aktywnej redukcji hałasu. Jej skuteczność potęgowana jest przez redukcję pasywną, za sprawą wkładek szczelnie wypełniających przestrzeń między słuchawkami a uchem użytkownika.

LG TONE Free FP8

Co w sytuacji, gdy potrzebujemy przeprowadzić rozmowę? Na to również znalazło się rozwiązanie. W każdej z słuchawek umieszczono 3 mikrofony – wewnętrzny, zewnętrzny i głosowy. Działają jednocześnie po to, by mechanizm redukcji odgłosów otoczenia pracował odpowiednio skutecznie, ale również po to, by zapewnić jak najwyższą jakość dźwięku właśnie podczas rozmów telefonicznych.

Unikatową funkcją LG TONE Free FP8, przydatną wszystkim tym, którzy dużo rozmawiają, jest tryb szeptu. Prowadząc rozmowę telefoniczną, wystarczy wyjąć z ucha prawą słuchawkę i zbliżyć ją do ust. Dzięki temu, rozmowy nawet w tłocznych miejscach, nie wymagają podnoszenia głosu.

LG TONE Free FP8 – słuchawki obsypane nagrodami

Przytoczone wyżej atuty słuchawek stanowią dla firmy LG powód do dumy. Przedstawiciele marki chętnie chwalą się swoim produktem w różnych materiałach. Jak się okazuje, wcale niebezpodstawnie. Opisywane słuchawki zostały dosłownie obsypane wieloma, prestiżowymi nagrodami. Warto wspomnieć chociażby o kilku najważniejszych z nich.

LG TONE Free FP8

LG TONE Free FP8 otrzymały, między innymi: nagrodę EISA 2021, w kategorii EISA IN-EAR HEADPHONES, za połączenie wyjątkowego brzmienia z zaawansowanymi funkcjami, niespotykanymi w urządzeniach tej kategorii. Nagrodę Red Dot Design 2021, za miękkie linie designu, dobre dopasowanie i wysoki standard higieniczny, a także nagrodę CES Innovation Awards 2021, za połączenie ergonomicznej konstrukcji z szeregiem funkcjonalności, które sprawiają, że korzystanie z słuchawek jest niezwykle wygodne.

LG TONE Free FP8

Skoro eksperci wypowiadają się o LG TONE Free FP8 w samych superlatywach, dlaczego nie spróbować osobiście zweryfikować ich możliwości?



