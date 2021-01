LG, oprócz produkcji smartfonów oraz sprzętu RTV i AGD, zajmuje się także (m.in.) wytwarzaniem wyświetlaczy LCD i OLED. Według najnowszych informacji, Koreańczycy postanowili jednak zakończyć wytwarzanie ekranów LCD do iPhone’ów – ich działkę przejmą inni producenci.

LG przestało produkować ekrany LCD do iPhone’ów

Co ciekawe, jak donosi południowokoreański serwis The Elec, LG Display zakończyło produkcję wyświetlaczy LCD do iPhone’ów na linii AP3 w Gumi już w trzecim kwartale 2020 roku. Dla Koreańczyków podobno nie było to zbyt dochodowe zajęcie, właśnie dlatego zdecydowali się na taki krok.

To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ w następnym kwartale przestano produkować ekrany tego typu do smartfonów również dla innych producentów. Nie oznacza to jednak, że teraz całe moce przerobowe zostaną skierowane na linie produkcyjne, na których wytwarza się wyświetlacze OLED.

iPhone SE 2020 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Wspomniana linia AP3 w Gumi skupi się teraz na produkcji ekranów LTPS TFT do samochodów. Jak podaje serwis The Elec, większość wyświetlaczy, które trafiają do aut i mają przekątną ponad 20 cali, aktualnie wykorzystuje właśnie technologię LTSP TFT. LG Display może zatem sporo na tym zarobić, o ile oczywiście uda mu się wynegocjować korzystne dla siebie warunki współpracy.

Serwis The Elec przywołuje też badania firmy Omdia, według których LG Display ma 24,9% udziałów w rynku ekranów do samochodów o przekątnej 9 cali i większej i jest Numerem Jeden w tym segmencie. Na kolejnych miejscach są JDI (14,6%), BOE Technology (13,9%), Tianma (9,8%) i AUO (8,9%).

Wracając natomiast do wyświetlaczy do smartfonów, to LG Display najwyraźniej zamierza się skupić wyłącznie na panelach OLED, tym bardziej, że cały czas współpracuje z Apple i prognozuje się, że sprzedaż iPhone’ów z ekranami OLED przewyższy popyt na modele z matrycami LCD.

W październiku 2019 roku nieoficjalnie mówiło się, że Koreańczycy mogą dostarczać swoje wyświetlacze LCD również do iPhone’a SE 2020, ale podobno nie spełniły one wymagań Apple, dlatego ekrany do tego modelu zapewniają JDI (Japan Display Inc.) oraz Sharp.