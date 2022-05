Czas zrzucić kilogramy – Let’s Get Fit w sprzedaży

Fitness i gry to świetna para! Wiemy o tym od czasów dominacji Nintendo Wii na globalnym rynku. W jego ślad idzie konsolach Switch oraz kolejna gra, która spróbuje nas porządnie rozruszać.

Ćwiczenia to gra!

13 maja 2022 roku – to właśnie dziś swoją premierę ma Let’s Get Fit, czyli ewidentna odpowiedź na niesamowitą popularność Ring Fit Adventure. Nowy tytuł pozwoli na podłączenie kontrolerów Joy-Con za pomocą specjalnych pasków, które ułatwią śledzenie postępów graczy w ćwiczeniach.

Let’s Get Fit to produkcja, która jest w stanie śledzić aż 100 różnych ćwiczeń, pozwalając je łączyć w nieskończoną liczbę kombinacji. Aplikacja ma gotowe zestawy treningów, umożliwiających utrzymanie dobrej kondycji. Łatwo jednak tworzyć również własne zestawy, mające na celu trening konkretnych partii mięśni.

Warto zaznaczyć, że tytuł ma również wbudowany kalendarz. Ten ułatwia planowanie treningów oraz wyrobienie ćwiczeniowych nawyków. Let’s Get Fit oczywiście punktuje każdą sesję, a następnie wrzuca ich wyniki do globalnego rankingu. Jest to kolejny motywator do wytrwałości w budowaniu świetnej sylwetki.

Let’s Get Fit powalczy o rynek

Publikacja gier związanych z dbaniem o własne ciało to zawsze świetny pomysł. Produkcje te są tanie w tworzeniu, a trafiają do znacznie szerszego grona osób, niż typowa strzelanka wysokiego budżetu. Mówimy przecież tutaj o ludziach, którzy zwykle nie mają z grami zbyt wiele do czynienia.

Let’s Get Fit ukaże się wyłącznie na Nintendo Switch, czyli najpopularniejszej konsoli wśród niedzielnych graczy. To na platformie giganta z Kyoto, Wii Fit oraz Wii Sports odnosiło niebotyczne sukcesy, będąc dostarczane w wielu zestawach wraz z konsolą Nintendo Wii.

Miejmy nadzieję, że wykorzystanie kontrolerów do śledzenia ćwiczeń będzie działało w rzeczywistości. Trudno jednak przebić sukces Ring Fit Adventure, o które ludzie dalej walczą w sklepach. Let’s Get Fit kosztuje zaledwie 149 złotych, więc jest świetną alternatywą dla droższej propozycji Nintendo. Czy skusicie się zatem, aby zadbać o własne wakacyjne ciało?