Lenovo zainwestowało w procesory Ryzen. Dwa nowe laptopy YOGA mają serca od AMD

Lenovo ogłosiło nowe laptopy z serii YOGA – mianowicie YOGA Pro 14s oraz YOGA 16s Ryzen Edition 2022. Urządzenia będą napędzane przez mobilne procesory AMD Ryzen 5000, jednak mimo podobnych nazw, będą się od siebie bardzo różniły. Sami zobaczcie!

Lenovo YOGA Pro 14s zapowiada się na wydajnego ultrabooka

W portfolio chińskiego producenta możemy znaleźć masę urządzeń – czy to z gamingowej serii Legion, czy bardziej uniwersalnej rodziny YOGA. W tym wypadku, świeżo zaprezentowany Pro 14s nie daje złudzeń, że jest to ultramobilny laptop. Mamy do czynienia ze smukłym, lekkim urządzeniem dedykowanym prostszym zadaniom – ale nie tylko.

Jeśli chodzi o specyfikację, laptop został wyposażony w 14-calowy wyświetlacz pracujący w rozdzielczości 2,8K, odświeżany w 90 Hz. Panel może pochwalić się także 10-bitową głębią kolorów, certyfikatami DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision oraz maksymalną jasnością na poziomie 600 nitów.

Sercem urządzenia jest niskonapięciowy procesor AMD Ryzen 7 5800U oferujący 8 rdzeni, 16 wątków (wykonany w architekturze Zen 3, w 7-nm procesie litograficznym). Laptop ma na wyposażeniu baterię o pojemności 61 Wh, która powinna zapewnić do 8 godzin typowo biurowej pracy.

Lenovo YOGA 16s – dla tych, co szukają czegoś więcej

Kolejnym z dwóch nowych laptopów jest YOGA z dopiskiem 16s. Jak sama nazwa mówi, ma na pokładzie 16-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,5K. Jest to dotykowy panel odświeżany w 120 Hz, z 10-bitową głębią kolorów i szczytową jasnością 500 nit.

„Większy brat” z serii otrzymał wydajniejszy, mniej energetycznie ograniczony procesor AMD Ryzen 7 5800H (8 rdzeni, 16 wątków) sparowany z 16 GB pamięci operacyjnej i maksymalnie 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej SSD. Laptop może pochwalić się dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 z 4 GB pamięci wideo. Całość jest zasilana przez ogniwo o pojemności 75 Wh, które powinno wystarczyć na nawet 7 godzin użytkowania.

Cena i dostępność

Lenovo YOGA Pro 14s został wyceniony na 7299 juanów (równowartość ~4528 złotych), natomiast YOGA 16s kosztuje 7499 juanów (równowartość ~4652 złotych). Oba laptopy dostępne są już w sprzedaży detalicznej na terenie Chin. Zobaczymy, czy trafią także do Polski.