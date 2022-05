Ciche, smukłe i wydajne? To brzmi jak opis nowych laptopów Lenovo dla graczy

15,6-calowy ekran jest dla was za mały, 17,2 cala za duże, a lubicie grać w wymagające gry na laptopie? Lenovo ma rozwiązanie takiego problemu: nowe 16-calowe notebooki z serii Legion 7.

Lenovo Legion 7 – cztery nowinki do grania

Zapowiedź producenta dotyczy kolejno laptopów Legion 7, Legion 7i oraz smuklejszych odmian Legion Slim 7 i Legion Slim 7i. Dzielą one ze sobą rozmiar ekranu, stylistykę, oraz kilka innych cech. Sprawdźmy zatem każdą parę z osobna.

Na początku rozliczmy Lenovo Legion 7/7i ze ich parametrów – w końcu gracze oczekują dobrej i stabilnej grafiki. W kwestii procesorów, fani dowolnego obozu nie muszą się martwić, ponieważ mamy tutaj zarówno CPU Intel Core HX 12. generacji, jak i model Ryzen 9 6900HX. To samo tyczy się karty graficznej – NVIDIA RTX 3080 Ti oraz AMD Radeon RX 6850M to najlepsze GPU na rynku, a firma nie ogranicza się tylko do jednego z nich. RAM? DDR5. Dyski? SSD PCIe 4. generacji.

Źródło: Lenovo Legion Slim 7

Całość z pewnością pożera znaczne ilości prądu (jak na laptopa) podczas mocnego obciążenia, ale duża bateria o pojemności prawie 100 Wh oraz ładowanie przez USB typu C o mocy sięgającej 135 W zapewnią zarówno długi czas pracy z dala od gniazdka, jak i szybkie przywrócenie stanu akumulatorów do 100%. Samo ciepło generowane przez jednostkę również nie powinno być problemem, gdyż Lenovo zastosowało w urządzeniach system chłodzenia Legion Coldfront 4.0, technologię komory parowej oraz smuklejsze łopatki wentylatorów.

Ważnym elementem urządzeń jest też ekran. Znajduje się tu 16-calowa matryca o rozdzielczości WQXGA (2560 × 1600) co oznacza, że mamy do czynienia z proporcjami 16:10. Jasność szczytowa wynosi 1250 nitów, a pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3 sięga 100%. Są też trzy opcje częstotliwości odświeżania od 165 Hz do 240 Hz – te parametry z pewnością zapewnią wyśmienitą jakość obrazu zarówno do gier jak i w codziennym użytkowaniu.

Zarówno Legion 7, jak i Legion 7i ważą 2,5 kg, ich konstrukcje wykonano z aluminium i magnezu, a grubość nie przekracza 19 mm. Gabaryty powinny więc zadowolić fanów grania na laptopie. No i jest też podświetlenie RGB pod klawiaturą.

Lenovo Legion Slim 7 oraz Legion Slim 7i, żeby zasłużyć na cechę „smukłych” musiały pójść na pewne kompromisy – schudły zatem o 500 gramów względem modeli Legion 7/Legion 7i, zgubiły 3 mm grubości, ale otrzymały słabsze karty graficzne. Mamy więc do wyboru GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800S. Procesory Intel Core oraz AMD Ryzen pozostają bez zmian, podobnie jak pamięci DDR5 oraz pamięć masowa na SSD pod PCIe 4.0.

Większość wnętrzności również pozostała bez zmian: 16-calowe matryce WQXGA o proporcjach 16:10, trzy opcje ekranu, w tym także z częstotliwością odświeżania 240 Hz. System chłodzenia Legion Coldfront 4.0. Bateria 99,99 Wh, oraz szybkie ładowanie poprzez USB typu C… O, mam. Lenovo Legion Slim 7i otrzyma opcjonalny panel mini-LED.

Urządzenia zadebiutują na przełomie czerwca oraz lipca tego roku. Najtańszy będzie model Slim 7 wyposażony w GPU i CPU od AMD, cena zaczyna się od 1899 euro (~8880 złotych). Najdroższy Legion 7i z procesorem Intel Core ruszy w świat z ceną 2999 euro (~14000 złotych). Urządzeń wypatrujcie na oficjalnie stronie Lenovo Legion.