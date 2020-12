League of Legends: Wild Rift już dostępne! Jak zagrać przed oficjalną premierą?

Mobilna wersja gry League of Legends, która nosi nazwę League of Legends: Wild Rift, miała mieć premierę dopiero jutrzejszego dnia. Jak się jednak okazuje, grę mobilną Riotu można pobrać już dziś. To specjalna wersja tytułu stworzona z myślą o wspomnianych urządzeniach, a więc zaszły w niej niemałe zmiany w porównaniu do komputerowego braciszka.

Przypomnijmy sobie oficjalne daty nadejścia otwartej bety. Wcześniej informowaliśmy, że League of Legends: Wild Rift ukaże się w Europie dopiero 10 grudnia tego roku. Wśród krajów tego kontynentu znajdowała się oczywiście Polska. Trzy dni wcześniej szansę miała zagrać Oceania, Tajwan czy Wietnam.

League of Legends: Wild Rift

Wild Rift nie stworzono wyłącznie z myślą o urządzeniach mobilnych, ale to na nich przetestujemy grę po raz pierwszy. Nowa wersja słynnej gry MOBA ma w końcu trafić także na konsole. Od wersji komputerowej różni się przede wszystkim tym, że starcia trwają mniej czasu i mają one miejsce na odnowionej arenie Summoner’s Rift.

League of Legends: Wild Rift dostępne od dziś!

Mimo zaplanowanej oficjalnej premiery, przypadającej na 10 grudnia 2020 roku, Wild Rift jest dostępne dla graczy od dziś – czyli dzień wcześniej. Co należy zrobić, aby zagrać w wymieniony tytuł?

Do tego przede wszystkim potrzebujemy urządzenia z systemem Android 5.0 lub wyższym. No i… to w zasadzie tyle! Nie potrzeba nam niczego więcej.

League of Legends: Wild Rift

Dlatego wszystkim zainteresowanym pozostało tylko wejść na oficjalny sklep Google Play i to stamtąd pobrać mobilne League of Legends. Zgadza się – z oficjalnego linku, który znajduje się poniżej. Żadnych ponadprogramowych sztuczek czy nieczystych zagrań. Nie czekajcie, widzimy się na arenie!

Pobierz League of Legends: Wild Rift ze Sklepu Google Play

Więcej o tytułach firmy Riot: