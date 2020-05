Karta płatnicza dla graczy League of Legends – oto owoc współpracy Alior Banku i Riot Games

Programy lojalnościowe przeznaczone dla graczy komputerowych to nic nowego, ale kto by się spodziewał, że swoją cegiełkę do tego typu przedsięwzięcia dołoży jeden z największych banków w Polsce? Alior Bank połączył siły ze studiem Riot Games, aby stworzyć specjalną ofertę dla graczy.

Karta dla graczy League of Legends

Jakiś czas temu w internecie zawrzało od plotek odnośnie powstania specjalnej karty płatniczej i konta osobistego od Alior Banku, która byłaby przeznaczona dla graczy e-sportowych. Dziś plotki te znalazły swoje częściowe potwierdzenie.

Bank przygotował specjalną ofertę w ramach Konta Jakże Osobistego, która pozwoli na bezpłatne zamówienie karty z wizerunkiem Ashe – jednej z bohaterek gry League of Legends. Korzystanie z tejże karty umożliwia udział w programie Mastercard Bezcenne Chwile, w ramach którego zbieramy punkty poprzez dokonywanie płatności mobilnych i bezgotówkowych, a ich największą liczbę uzyskamy poprzez dokonywanie zakupów u partnerów programu, a także biorąc udział w specjalnych akcjach promocyjnych. Zebrane punkty będziemy mogli wydać doładowanie wirtualnej waluty Riot Points w League of Legends, która pozwala na zakup postaci, skórek i innych elementów kosmetycznych.

Oferta dostępna będzie zarówno dla nowych, jak i już aktywnych klientów banku. Specjalną kartę będziemy mogli zamówić przy okazji zakładania Konta Jakże Osobistego za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku, strony internetowej i innych kanałów kontaktu z bankiem.

Alior Bank stał się również oficjalnym Sponsorem Głównym Ultraligi, czyli największej polskiej ligi e-sportowej stworzonej z myślą o drużynach League of Legends. Dla samej ligi oznacza to ogromny potencjał do dalszego rozwoju, co powinno ucieszyć fanów kompetytywnych zmagań graczy komputerowych.

Kto wie, może w przyszłości doczekamy się podobnych akcji ze strony pozostałych banków, tym razem skierowanych do fanów innych gier wideo? Wirtualna rozrywka to naprawdę dobry biznes i okazja na budowanie relacji z młodszymi klientami, szczególnie w obecnych, pandemicznych realiach, kiedy wiele osób spędza chwile izolacji społecznej w świecie gier.

Źródło: informacja prasowa