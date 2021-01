Samsung chce, żeby nowym standardem w laptopach stały się ekrany OLED 90 Hz

Producenci laptopów niezbyt często korzystają z ekranów OLED. Zwykle stawiają na sprawdzone panele LCD, zwłaszcza, gdy w grę wchodzą wyższe częstotliwości odświeżania. Samsung zapowiada jednak, że wkrótce rozpocznie masową produkcję ekranów OLED do nowych notebooków.

Samsung stawia wszystko na OLED-y

Dyrektor generalny Samsung Display, Joo Sun Choi, powiedział, że od marca firma zacznie produkować bardzo duże ilości 14-calowych wyświetlaczy OLED 90 Hz, przeznaczonych do laptopów. To interesujący ruch, biorąc pod uwagę fakt, że notebooki z ekranami budowanymi w oparciu o technologię organicznych diod elektroluminescencyjnych nie cieszyły się dotąd szaloną popularnością. Niektóre laptopy wręcz na tym ucierpiały, zyskując sobie opinię modeli z „duszkami” często występującymi na ekranie czy urządzeń o nienajlepszej wydajności energetycznej.

Jeden z zapowiadanych laptopów z ekranem OLED – Samsung Blade Bezel, pozbawiony widocznej kamery

Panele LCD odświeżane z częstotliwością 90 Hz to już standard, nawet dla niżej pozycjonowanych modeli notebooków – obecnie gamingowe laptopy mają ekrany 120 Hz i więcej. Samsung nie przejmuje się jednak zbytnio bezpośrednimi porównaniami. Jak twierdzi firma, wyświetlacz OLED 90 Hz będzie zapewniał jakość bardzo zbliżoną do paneli LCD 120 Hz. Choć trudno w to uwierzyć, producent ma na poparcie swojej tezy szereg testów.

Coś nowego na rynku laptopów

Laptopowy biznes kwitnie dzięki globalnej pandemii koronawirusa. W roku 2020 producenci notebooków odnotowali ogromne wzrosty, co tylko pobudziło inwestorów do pompowania środków w ten segment elektroniki użytkowej. Większość nowych urządzeń przeznaczana jest do zdalnej nauki i pracy, ale wielu zawierzyło też zapewnieniom największych marek, że notebooki nadają się także do grania w gry na najwyższych poziomach detali graficznych – i jest to prawdą, bo nigdy dotąd mobilne wersje kart graficznych nie były tak wydajne jak teraz.

Samsung Galaxy Chromebook 2 (źródło: Evan Blass)

Co prawda Samsung utrzymuje, że panele OLED 90 Hz wystarczą do komfortowej gry, ale o tym przekonamy się, kiedy pierwsze modele laptopów z tymi ekranami trafią do oficjalnej sprzedaży. Jak na razie, nie wiemy, kiedy to się stanie, ale można spokojnie obstawiać drugi kwartał 2021 roku.