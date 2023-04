Laptop, komputer gamingowy czy stacjonarny? Tu nie ma złego wyboru

Artykuł sponsorowany

Jeżeli przymierzasz się do zakupu nowego laptopa lub komputera stacjonarnego, to dobrze się składa. W tym tekście poruszę kwestię laptopów oraz PC – na co zwrócić uwagę, czym się różnią i na jaki sprzęt polować.

Jaki sprzęt kupić?

Jeżeli przymierasz się do kupna nowego laptopa lub komputera stacjonarnego, warto najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie – w jakim celu chcesz dokonać zakupu i do czego ma służyć ten sprzęt. W jednym przypadku lepszym wyborem będzie laptop, a w innym standardowy „blaszak”. Trzeba dostosować wybór do własnych potrzeb. Jeżeli dużo podróżujesz i masz zamiar pracować w trasie lub po prostu sięgnąć po jakąś rozrywkę w postaci Disney+ czy też innego serwisu streamingowego, to dobrym wyborem będzie laptop.

Tak samo będzie w przypadku chęci pogrania w coś w trakcie podróży. Gamingowe laptopy zazwyczaj zniosą te 2-3 godziny rozgrywki, chociaż tutaj dużo zależy od modelu. Z kolei jeżeli najbardziej zależy Ci na stosunku cena/wydajność lub celujesz w pracę/granie na miejscu (w domu), to komputer stacjonarny powinien być świetnym wyborem – zapewnia lepsze parametry w tej samej cenie, ale trzeba także pamiętać o różnych dodatkowych peryferiach, jak np. myszce, klawiaturze czy też monitorze!

Na jakie laptopy zwrócić uwagę?

W sklepach można znaleźć różnego rodzaju urządzenia przenośne, ale warto się zastanowić, które z nich są najlepsze pod nasze zastosowania. Dobry laptop powinien charakteryzować się wysokim stosunkiem cena/jakość. Warto poczytać o tym, jaki ma procesor, czy jest wyposażony w dedykowaną kartę graficzną oraz ile ma pamięci RAM i jak duży dysk. Kolejne ważne informacje, o których dobre jest znaleźć informacje, to te dotyczące ekranu oraz baterii.

Jeżeli celujesz w sprzęt do pracy, to dobrze by było, gdyby na baterii potrafił wytrzymać min. te 4 czy też 5 godzin przy typowo biurowych zadaniach (a najlepiej do 8 godzin, co w przypadku propozycji typowo biurowych jest do osiągnięcia). Laptopy gamingowe z odpalonymi tytułami, które „drenują” baterię, często wytrzymują w okolicach tych 2-3 godzin.

W sieci można kupić zarówno laptopy za 1500 złotych, jak i te za 10000 złotych. Zastanów się, czego dokładnie oczekujesz i wybierz odpowiedni model. Nie zapomnij też, że możesz zapolować na promocję, gdzie do zestawu jest dołączony system Windows. O ile nie kupujesz MacBooka, to musisz się w taki zaopatrzyć (lub korzystać z Linuxa).

Komputer stacjonarny do pracy

Komputery stacjonarne zazwyczaj można podzielić na dwie kategorie: te do pracy i do rozrywki (zazwyczaj gier). Najpierw omówimy pierwszy z tych przypadków. Jeżeli chodzi o pracę typowo biurową, wypełnianie prostych dokumentów lub inne czynności, które nie wymagają dużej mocy komputera, w takich przypadkach dobrze się sprawdzą PC mające procesor ze średniej półki, co najmniej 16 GB pamięci RAM i dysk SSD.

W komputerach z niższej półki zapewne znajdzie się 8 GB RAM i dysk HDD, ale jeżeli istnieje taka możliwość, to warto zawczasu zaopatrzyć się w dodatkowe 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD. Komputer na pewno nam za to podziękuje przy pierwszej możliwej okazji. W przypadku, gdy praca wymaga jednak nieco więcej mocy ze strony komputera, to już dobrze jest wyposażyć się w mocniejszy zestaw, z solidną dedykowaną kartą graficzną (np. RTX 3060) i nowszymi procesorami. Przykładami takich prac jest np. montowanie filmów wideo, grafika czy też pracowanie na dużych bazach danych.

Komputery gamingowe – na co trzeba zwrócić uwagę

Na koniec omówimy jeszcze komputery gamingowe, które w gruncie rzeczy należą do tej samej grupy, co biurowe PC, czyli tzw. „stacjonarek”. Jeżeli jesteś fanem grania w gry, musisz zaopatrzyć się w solidny sprzęt. Oczywiście ten, tak jak wszystko, należy dobrać do własnych potrzeb. Jeżeli zazwyczaj sięgasz po tytuły AAA na premierę i najważniejsza dla Ciebie jest grafika na maksymalnych ustawieniach, powinieneś mieć high-endowy procesor oraz kartę graficzną. Przykładem takiego zestawu jest połączenie Intel Core i9 12gen 12900K oraz Nvidia GeForce RTX 3080.

Z kolei jeżeli lubisz gry AAA, ale równie często sięgasz po tytuły multiplayer w stylu League of Legends, Valoranta bądź też Counter Strike’a (albo jakiekolwiek inne tytuły, które nie są aż tak wymagające) i grafika nie jest dla Ciebie najważniejsza, to możesz wybrać coś z nieco niższej półki, jak np. PC z połączeniem Ryzen 5 5600X i RX6600XT. Możliwości kombinacji jest sporo, więc warto po prostu sprawdzić różne testy, a następnie dobrać odpowiednią ofertę.

Porównaj najlepsze ceny

Na koniec warto dodać, że przy decydowaniu się na konkretny zakup, oprócz sprawdzenia samych peryferiów i zdecydowania się na to, czy bierzesz laptopa, czy też może PC, warto porównać także ceny. Czasami zdarza się tak, że laptop jednego producenta o podobnych parametrach jest droższy niż podobny sprzęt od innej firmy. Podobnie jest z kartami graficznymi, a różnica potrafi wynieść nawet kilkaset złotych!

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie komputerów dostępnych w ofercie sklepu