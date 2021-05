Nowy laptop Hyperbooka jest cienki, lekki, wydajny i może kosztować nawet 20 tysięcy złotych

Klienci mają różne potrzeby i oczekiwania. Hyperbook najwyraźniej obrał sobie za cel spełnić wymagania jak największej grupy użytkowników, ponieważ Hyperbook Pulsar V17 ZEN może zostać skonfigurowany tak, że żadne zadanie nie będzie mu straszne – nawet jeśli oznacza to wydatek rzędu 20000 złotych. Tak, w tej kwocie naprawdę są cztery zera.

Laptop Hyperbook Pulsar V17 ZEN jest cienki, lekki, wydajny i może kosztować nawet 20000 złotych

To nie jest laptop do nauki zdalnej, chociaż oczywiście można go też użyć w takim celu. To jednak sprzęt, który aż prosi się o to, żeby go wystawić na niejedną wymagającą próbę, ponieważ wyposażono go najmocniejszy procesor AMD Ryzen 9 5900HX, który ma osiem rdzeni z maksymalnym zegarem w trybie boost do 4,6 GHz i jest produkowany z wykorzystaniem 7-nm procesu technologicznego TSMC FinFET. Wysoka moc idzie w parze z wysoką ceną, która w Polsce wynosi ~3000 złotych.

Laptop Hyperbook Pulsar V17 ZEN może zaoferować też do 64 GB pamięci DDR oraz ultra wydajne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB lub RTX 3080 16 GB na architekturze Ampere, które zapewniają obsługę technologii ray tracing i NVIDIA DLSS. Pomimo ogromnej mocy, jaka w nim drzemie, całość ma zaledwie 2 cm (!) grubości i waży 2,55 kg.



źródło: Hyperbook

Laptop Hyperbook Pulsar V17 ZEN oferuje również ekran IPS o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości QHD 2560×1440 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 165 Hz. Ponadto zapewnia on 100% pokrycie przestrzeni barwnej sRGB. Warto też wspomnieć, że matryca pokryta jest matową powłoką, dzięki czemu nie ma obaw, że będzie się od niej odbijać światło.

Gracze z pewnością docenią także fakt, że klawiatura ma podświetlenie RGB, które można personalizować lub… całkowicie wyłączyć, jeśli ktoś nie jest fanem tego bajeru.

Laptop Hyperbook Pulsar V17 ZEN w podstawowej konfiguracji z kartą NVIDIA RTX 3070 kosztuje 8899 złotych, natomiast wersja z NVIDIA RTX 3080 od 11199 złotych. Ceny są zatem wyższe niż w przypadku modelu Hyperbook Pulsar V17 z procesorem Intel Core i7-10875H.

Laptop Hyperbook Pulsar V17 ZEN można jednak dowolnie skonfigurować – producent podaje, że teoretycznie jego cena może wynieść nawet 20000 złotych. Wydaje się ona „niska”, gdy przypomnimy sobie, że za Hyperbook GTR klienci mogą zapłacić nawet 27 tysięcy złotych.