Hyperbook GTR – gamingowy potwór z grafiką RTX 3070/3080. Lepiej usiądź, zanim poznasz cenę

Jeśli jesteśmy zdecydowani kupić mocnego laptopa, który zastąpiłby komputer stacjonarny, powinniśmy skierować wzrok na gamingowy model Hyperbook GTR. Ma najmocniejszy zestaw podzespołów, jakie można wcisnąć do tak małej obudowy.

Moc w laptopie zamiast w desktopie

Hyperbook GTR to bezkompromisowa konstrukcja, stworzona dla osób poszukujących mobilnego urządzenia typu DTR (Desktop Replacement). Jego specyfikacja to zestaw ultrawydajnych elementów, składających się na całość, która może z powodzeniem konkurować z gamingowymi blaszakami.

Opcja top-of-the-top może mieć w swych trzewiach procesor Intel Core i9-11900K. Nawet najprostszy model korzysta z Intel Core i5-10600K, więc mocy nie powinno zabraknąć. Zwłaszcza w parze z kartą graficzną NVIDIA RTX 3070 z 8 GB RAM i TGP 140 W. Jest też opcja z edycją RTX 3080 (TDP 165 W) – tutaj w połączeniu z 16 GB RAM. Karty te wspierają takie technologie wykorzystywane w grach, jak ray tracing czy DLSS.

Obraz wyświetlany jest na monitorze o przekątnej 17,3 cala i w rozdzielczości Full HD, a odświeżanie ekranu sięga zawrotnych 300 Hz.

Obudowa jest wyposażona w aluminiową pokrywę, a po jej otwarciu skorzystamy z podświetlanej klawiatury RGB z blokiem numerycznym. Hyperbook oferować będzie wersje ze standardowym układem chłodzenia, ale także inne, z bardziej rozbudowanym systemem odprowadzania ciepła ze środka urządzenia.

Specyfikacja Hyperbook GTR i cena

Hyperbookowi GTR niczego nie brakuje, ale ma to swoją cenę. Podstawowe konfiguracje zaczynają się od 10999 złotych, a najmocniejszy i dostosowany do potrzeb użytkownika zestaw może kosztować nawet 27 tysięcy złotych! To naprawdę rzecz dla osób bardzo, bardzo przekonanych, że nie chcą gamingowego desktopa.

Poniżej ogólna specyfikacja modelu Hyperbook GTR:

procesor Intel i5-10600K do i9-11900K

karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 lub RTX 3080 8GB

ekran 17,3” FHD 300Hz IPS z pokryciem sRGB 90%

waga 4,5 kg

możliwość skonfigurowania pozostałych podzespołów (pamięć 8-128 GB DDR4 2933 lub 8-64 GB DDR4 3200 MHz, do 4 dysków SSD M.2, karta sieciowa, itd.)

porty: 1 x USB 3.2 Gen2 Typ-C, 1 x DisplayPort 1.4 / USB 3.2 Gen2 Typ-C, 3 x USB 3.2 Gen21 x USB 3.2 Gen2 Typ-C, 3 x USB 3.2 Gen2 Typ-A, 2 x Thunderbolt 4 Typ-C, 2 x Mini DisplayPort 1.4, 1 x HDMI, 1 x Audio jack słuchawki/mikforon, 2-w-1 S/PDIF/mikrofon, 1 x LAN 2.5Gbps, 2x 2 x DC-in