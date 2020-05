Huawei MateBook 13 2020 debiutuje w Polsce. Do laptopa smartfon gratis!

Laptopy Huawei cieszą się dużą i w pełni zasłużoną popularnością. Producent regularnie wprowadza na polski rynek kolejne modele i dziś zawitały na nim topowy MateBook X Pro 2020, a także nieco bardziej przystępny cenowo MateBook 13 2020. W przedsprzedaży dodawany będzie (za złotówkę) smartfon.

Specyfikacja Huawei MateBook 13 2020

Laptop, jak wskazuje już jego nazwa, wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 13 cali. Jest to matryca IPS, którą w jednej z dostępnych w Polsce konfiguracji (z procesorem Intel Core i7-10510U) można obsługiwać również dotykiem (na przykład pociągnięcie w dół trzema palcami wywoła funkcję wykonania zrzutu ekranu).

Ponadto ekran charakteryzuje się proporcjami 3:2 i rozdzielczością 2K 2160×1440 pikseli oraz kontrastem 1000:1, jasnością maksymalną na poziomie 300 nitów i 100% pokryciem palety barw sRGB.

W zależności od konfiguracji, moc obliczeniową Huawei MateBook 13 2020 zapewni procesor Intel Core i5-10210U 1,6 GHz (do 4,2 GHz) lub Intel Core i7-10510U 1,8 GHz (do 4,9 GHz) wraz z układem graficznym Intel UHD oraz (opcjonalną) kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250 2 GB GDDR5.

Laptop odda użytkownikowi do dyspozycji także 8 GB lub 16 GB LPDDR3 RAM 2133 MHz i w każdej wersji dysk PCIe SSD o pojemności 512 GB. Sprzęt przed przegrzaniem chronią podwójne wentylatory Shark Fin 2.0.

Na pokładzie Huawei MateBook 13 2020 znajdują się też dwa głośniki, dwa mikrofony, dwa złącza USB-C (tylko ten z lewej może posłużyć także do ładowania) oraz 3,5 mm gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe. Laptop oferuje również 1 Mpix kamerę internetową (na górnej ramce) i czytnik linii papilarnych w klawiszu zasilania. Warto jeszcze dodać, że klawiatura jest podświetlana.

Huawei MateBook 13 2020 ma grubość 14,9 mm (po zamknięciu) i waży tylko 1,3 kg. Laptop zasila bateria o pojemności 41,7 Wh, która ma pozwolić na 11,6 godziny oglądania filmów w rozdzielczości Full HD. Nie zabrakło też wsparcia dla szybkiego ładowania – 15 minut ładowania ma wystarczyć na ponad dwie godziny pracy biurowej. Producent dodaje w zestawie zasilacz 65 W o wadze 160 gramów.

Huawei MateBook 13 2020 – cena, przedsprzedaż

Intel Core i5-10210U + 8 GB RAM + 512 GB SSD – 3999 złotych,

ekran dotykowy, Intel Core i7-10510U + 16 GB RAM + 512 GB SSD + NVIDIA GeForce MX250 2 GB GDDR5 – 5999 złotych.

W przedsprzedaży, która potrwa od 7 do 20 maja 2020 roku, za złotówkę do laptopa dodawany będzie smartfon Huawei Nova 5T (aktualnie w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje on 1699 złotych).

Huawei MateBook X Pro 2020 wchodzi do Polski. W przedsprzedaży P30 gratis!

Źródło: Huawei