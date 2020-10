Acer ConceptD – nowy komputer stacjonarny i odświeżone laptopy dla twórców

Podczas dzisiejszego wydarzenia #NextAtAcer, Acer pochwalił się ofertą produktów skierowanych dla twórców, którzy pracują w programach graficznych, tworzą filmy i korzystają z innych narzędzi.

Acer ConceptD 300 – moc zamknięta w małej obudowie

Najnowszym członkiem rodziny komputerów dla twórców jest ConceptD 300, czyli atrakcyjna wizualnie średniej wielkości „wieża”. Design obejmuje białe wykończenie, elegancką górną powierzchnię z drewna i czarny panel przedni. Acer wśród zalet wymienia efektywny system chłodzenia, który ma utrzymywać poziom hałasu poniżej 40 dBA.

W topowej konfiguracji ConceptD 300 zawiera w sobie procesor Intel Core i7 10 gen., kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 i 64 GB RAM DDR4 2666 MHz, dzięki czemu sprawdzi się w edycji wideo, projektach CAD oraz modelowaniu 3D. Do tego dochodzi do 4 TB HDD i do 1 TB szybkiej pamięci PCIe M.2 SSD.

Na panelu przednim znajdują się również porty, co przekłada się na łatwy dostęp do nich. Mamy USB 3.2 i USB typu C czy wbudowany czytnik kart SD. Komputer Acera pojawi się w Europie w listopadzie, a za podstawową konfigurację trzeba będzie zapłacić 1299 euro.

Acer ConceptD 7 i ConceptD 7 Pro – odświeżone laptopy zapewnią większą wydajność

Oba zaktualizowane laptopy ConceptD 7 mają zapewnić wysoką wydajność dzięki procesorom Intel Core 10 gen. ConceptD 7 Pro jest wyposażony w mocny układ graficzny NVIDIA Quadro RTX 5000, który posiada 3072 rdzeni CUDA, 48 rdzeni RT, 384 rdzeni Tensor i 16 GB szybkiej pamięci GPU. Z kolei w ConceptD 7 znajdą się nowe układy graficzne z rodziny NVIDIA GeForce RTX.

Kolejną cechą, która powinna zainteresować potencjalnych klientów są ekrany. Laptopy ConceptD 7 posiadają 15,6-calowe wyświetlacze UHD (3840 x 2160 pikseli) wykonane w technologii IPS. Warto jeszcze wspomnieć o rozwiązaniu PANTONE Validated, które oferuje 100% pokrycie przestrzeni kolorów Adobe RGB.

Oba laptopy Acera zawierają nowy, specjalnie zaprojektowany system chłodzenia. Trzy wysokowydajne wentylatory i najnowsza technologia chłodzenia termicznego firmy Acer współpracują ze sobą, aby jak najefektywniej odprowadzać nadmiar ciepła. Zaletą jest również niski poziom hałasu, który wynosi poniżej 40 dBA.

Wśród złączy mamy USB 3.2 Gen 2, USB typu C, Thunderbolt 3 czy DisplayPort przez USB-C. Z kolei za bezprzewodową łączność z internetem odpowiada modem Intel Wi-Fi 6 (Gig+). Touchpad pokryty jest teraz Corning Gorilla Glass. Należy jeszcze wspomnieć o rozwiązaniu DTS X: Ultra Audio, które ma zapewnić doskonałą jakość dźwięku, także podczas transmisji na żywo, prezentacji i spotkań online.

Laptop Acer ConceptD 7, a także ConceptD 7 Pro, zadebiutuje w Europie jeszcze w tym miesiącu. Ceny będą startować odpowiednio od 2899 euro i 3699 euro.