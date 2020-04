Musisz to wiedzieć przed zakupem ładowarki bezprzewodowej od OnePlusa

OnePlus 8 Pro jest pierwszym smartfonem w ofercie OnePlusa, który obsługuje technologię ładowania indukcyjnego. W związku z tym producent przygotował dedykowaną ładowarkę OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger, jednak przed jej zakupem warto wiedzieć kilka rzeczy, żeby potem nie być zaskoczonym. Kwestie te mogą bowiem znacząco wpłynąć na komfort użytkowania tego akcesorium.

OnePlus bardzo długo wzbraniał się przed implementacją wsparcia dla technologii ładowania indukcyjnego, jednak – ku uciesze fanów marki – nareszcie się na to zdecydował. OnePlus 8 Pro jest pierwszym smartfonem w ofercie tej firmy, który można ładować w ten sposób. Co więcej, bezprzewodowe jest niemal tak samo szybkie jak przewodowe – w obu przypadkach odbywa się ono z mocą 30 W (aczkolwiek efektywność jest już różna).

Aby zapewnić właścicielom OnePlus 8 Pro pełne doświadczenie, producent przygotował dedykowaną ładowarkę indukcyjną, która może ładować smartfon z mocą 30 W. Aby proces był w 100% bezpieczny, zastosowano szereg zabezpieczeń (przed przegrzaniem, przepięciem i zbyt dużym prądem) oraz wentylator, mający za zadanie chłodzić ona urządzenia, bowiem przy tak dużej mocy ładowania wydzielają się duże ilości ciepła. Akcesorium automatycznie się również wyłączy, gdy blisko jego powierzchni znajdą się metalowe obiekty.

Według deklaracji producenta, za pomocą OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger można naładować baterię w smartfonie OnePlus 8 Pro od 0% do 50% w zaledwie 29 minut. Oprócz tego, OnePlus przygotował także specjalny tryb o nazwie Bedtime Mode, który aktywuje się automatycznie o godzinie 23:00 i wyłącza o 7:00 następnego dnia – w jego trakcie moc ograniczona jest do 10 W, ponieważ w nocy użytkownik i tak śpi, więc nie ma potrzeby, aby moc była większa. Może on jednak dowolnie zmieniać godziny działania tej funkcji.

OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger jest też kompatybilny z technologiami Qi/EPP, lecz w ich przypadku moc ładowania indukcyjnego ograniczona jest do tylko 10 W – większa zarezerwowana jest aktualnie wyłącznie dla OnePlus 8 Pro. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że ładowanie będzie odbywało się pomyślnie nawet jeśli na smartfonie założone jest grube etui.

Cenę OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger ustalono na 69,95 euro, ale aktualnie nie można jej zamówić. Ładowarka jest dostępna w tylko jednej, białej wersji kolorystycznej.

Wydawać by się mogło, że OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger jest rozwiązaniem niemal idealnym, przynajmniej jeśli ktoś jednocześnie kupi smartfon OnePlus 8 Pro. Ron Amadeo zauważył jednak jedną, dość istotną rzecz. Otóż kabel jest przytwierdzony na stałe zarówno do ładowarki, jak i zasilacza – nie da się go odczepić, co może sprawić problem, jeśli ktoś korzysta z widocznego na poniższych zdjęciach rozwiązania (pozwala ono lepiej zarządzać przewodami – dzięki niemu nie plączą się po całym biurku, a pod nim łatwiej je okiełznać).

This big ass power brick isn't going to fit through any wire management holes you might have in a desk or something.

All to save a few cents on a USB port, I guess. pic.twitter.com/pryKR9Ob46

— Ron Amadeo (@RonAmadeo) April 14, 2020