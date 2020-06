Ładowanie bezprzewodowe w Samsungach Galaxy A? Byłoby miło

Ładowanie indukcyjne to wciąż rzadko spotykana rzecz w smartfonach ze średniej półki. Ponieważ jednak urządzenia mid-range zaczynają być równie drogie jak flagowce jeszcze parę lat temu, nie byłoby dziwne, gdyby ich producenci zaczęli dodawać tę przydatną funkcję do „średniaków”.

Średniopółkowce ważniejsze od flagowców

Samsung trzyma się dość prostego systemu, jeśli chodzi o paletę smartfonowych produktów. Mamy ewidentne flagowce, należące do serii Galaxy S oraz Galaxy Note oraz kilka modeli Galaxy A rozciągających się od wysokiej średniej półki aż do klasycznego „budżetu”. Sęk w tym, że to nie konstrukcje najdroższe są najbardziej popularne, a właśnie te Galaxy A „za rozsądną cenę”. W efekcie Galaxy A51 sprzedał się w pierwszych miesiącach 2020 roku prawie dwa razy lepiej niż Galaxy S20+.

Obecnie ładowanie indukcyjne wciąż jest zarezerwowane tylko dla najwyższych modeli Samsunga, ale niewykluczone, że to się wkrótce zmieni. Przynajmniej tak twierdzą źródła, na które powołuje się redakcja The Elec.

Ładowanie bezprzewodowe w Galaxy A?

To nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się plotki o rzekomych planach Samsunga względem doposażenia wyższych modeli smartfonów z serii Galaxy A o możliwość ładowania bezprzewodowego. Poprzednie przewidywania oparte były na zamiarze wprowadzenia przez tego producenta taniej ładowarki indukcyjnej, która miałaby służyć średniopółkowycm smartfonom. Tak się jednak nie stało.

Tym razem mówi się o rozmowach, jakie prowadzi Samsung z dostawcami modułów ładowania indukcyjnego: Hansol Technics, Amotech i Chemtronics. To ci sami producenci, którzy dbali o wyposażenie w bezprzewodowe ładowanie modelu Galaxy S20. Koreańskie media są zdania, że największe szanse na kontrakt ma Hansol Technics.

Ponieważ jednak aktualnie używane moduły są stosunkowo drogie, Samsung rozważa montaż ich tańszych odpowiedników, które bardziej pasowałyby do średniopółkowego charakteru serii Galaxy A. Mam wrażenie, że rzeczywiście możemy być bliscy dnia, w którym Galaxy A72, a może także Galaxy A52 zyskają możliwość ładowania indukcyjnego.

źródło: The Elec przez Sammobile