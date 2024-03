Dzięki temu kurier Uber Eats szybciej do Ciebie dotrze

Każdy, kto zamawia jedzenie z dowozem, chce je otrzymać jak najszybciej. Nie zawsze jednak dostarczenie posiłku jest bezproblemowe. Nowa funkcja w aplikacji Uber Eats ma ułatwić ten proces.

Dzięki temu kurier Uber Eats łatwiej Cię znajdzie

Firma uzasadnia wprowadzenie nowej funkcji tym, że pogoda się ociepla i słońce świeci trochę dłużej, w związku z czym zdaje sobie sprawę, że ludzie spędzają więcej czasu poza domem, szczególnie w takich miejscach, jak parki i place zabaw.

Dostarczenie zamówienia do takich miejsc również jest możliwe, ale jednocześnie może być problematyczne, gdyż kurier nie otrzymuje konkretnego adresu – nie może zapukać do drzwi, aby klient odebrał swój posiłek. Dlatego firma zdecydowała się udostępnić nową funkcję o nazwie Live Location Sharing (pol. Udostępnianie lokalizacji na żywo).

Dokładnie opisuje ona to, do czego służy. Po jej aktywacji kurier może zobaczyć, gdzie znajduje się klient, aby mógł łatwiej go namierzyć i przekazać zamówienie. Udostępnianie lokalizacji na żywo zostanie automatycznie aktywowane, gdy użytkownik wybierze opcję spotkanie na zewnątrz lub spotkanie przy drzwiach.

Co jednak ważne: kurier zobaczy, gdzie znajduje się klient, dopiero wtedy, gdy znajdzie się 3 minuty drogi od niego i kiedy odbiorca będzie w odległości 100 metrów. Po odebraniu zamówienia udostępnianie lokalizacji zostanie natychmiast wyłączone.

źródło: Uber

Choć funkcja udostępniania lokalizacji zdecydowanie może pomóc w szybszym dostarczeniu zamówienia i ułatwi życie kurierom, to jednak nie każdy musi się na to zgodzić. Po otrzymaniu komunikatu o rozpoczęciu transmisji położenia klienta może on wyłączyć tę funkcję dla aktualnego zamówienia lub dla wszystkich, czyli również złożonych w przyszłości.

Nowa funkcja jest już dostępna

Co najważniejsze, funkcja udostępniania lokalizacji jest już dostępna na wszystkich rynkach na świecie, gdzie swoje usługi świadczy Uber Eats (z niewyjaśnionego powodu wyjątkiem jest tylko prowincja Quebec w Kanadzie). W związku z tym mogą z niej skorzystać również klienci w Polsce.

Przy okazji warto przypomnieć, że funkcja udostępniania lokalizacji była już wcześniej dostępna podczas korzystania z przejazdów Uberem i według firmy okazała się „wielkim sukcesem”. Dlatego była przekonana, że wdrożenie jej w Uber Eats zmieni zasady gry.