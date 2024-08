Kupiłem ubezpieczenie Allegro Care. Opłacało się

Jest takie powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie. Ja jednak wolę być mądry przed szkodą, dlatego zdecydowałem się wykupić ubezpieczenie Allegro Care podczas kupowania nowego odkurzacza pionowego. Nie sądziłem, że tak szybko z niego skorzystam. Historia zakończyła się happy endem, choć nie jestem w 100% zadowolony z takiego obrotu spraw.

Kupiłem ubezpieczenie Allegro Care, bo wiedziałem, że mogę go potrzebować

Historia zaczęła się w 2020 roku, kiedy kupiłem na Allegro odkurzacz pionowy Raven za 299 złotych. To marka własna właściciela sklepów RTV Euro AGD i oleole.pl (Euro-net Sp. z o.o.), czyli budżetowa propozycja. Nie korzystałem wcześniej ze sprzętu tego typu, a chciałem go sprawdzić w domowych warunkach, dlatego postanowiłem kupić coś niedrogiego, aby potem nie żałować, że wydałem dużo pieniędzy na urządzenie, którego jednak nie będę używał.

Bardzo szybko jednak „zaprzyjaźniłem się” z tym odkurzaczem, choć czasem wciąż muszę wyciągnąć swojego starego Zelmera Meteor, ponieważ Raven ma za dużą szczotkę, którą nie wjadę pod lub za niektóre meble. Na co dzień w zupełności mi natomiast wystarcza. Ogromnie wygodne jest też to, że nie ma żadnego kabla, więc nie muszę się przełączać między gniazdkami w mieszkaniu (a muszę to robić, mimo że moje mieszkanie ma niespełna 40 m2).

Kupiony w 2020 roku odkurzacz pionowy służył mi przez 3 lata, ale w końcu pogodziłem się z myślą, że trzeba kupić nowy, ponieważ przez zużycie jego stan techniczny był daleki od pierwotnego, a taśma klejąca nie zdawała egzaminu (nawet ta szara, która w USA jest używana do naprawy dosłownie wszystkiego). Oczywiście nie mogłem skorzystać z gwarancji, gdyż sprzęt zaczął się rozsypywać już po jej zakończeniu – przez dwa lata było wszystko w porządku.

Zastanawiałem się, jaki odkurzacz kupić, ale dość szybko postanowiłem kupić taki sam, jaki posiadałem do tej pory. Zdecydowały względy praktyczne (ok, lenistwo), ponieważ mam przykręcony uchwyt do ściany i dzięki temu nie musiałem wiercić kolejnych dziur, żeby przytwierdzić uchwyt do nowego odkurzacza. Poza tym ogólnie byłem z niego zadowolony, nie miałem żadnych zastrzeżeń do działania, jedynie do trwałości elementów.

Znalazłem na Allegro taki sam odkurzacz Raven, tylko prawdopodobnie nowszy model, który na moje oko nie różni się niczym od poprzedniego, tylko minimalnie inny jest numer modelu urządzenia. Największą różnicą była cena – w 2020 roku zapłaciłem 299 złotych, a w 2023 już 389 złotych. Podczas zakupu pojawiła się możliwość wykupienia ubezpieczenia Allegro Care, które w tym przypadku kosztowało 100 złotych.

W tej cenie otrzymałem gwarancję naprawy nieumyślnych uszkodzeń w ciągu 4 lat od zakupu oraz dodatkowe dwa lata ochrony w przypadku awarii sprzętu (po wygaśnięciu gwarancji producenta). Zdecydowałem się na ubezpieczenie Allegro Care dlatego, że miałem w pamięci to, że poprzedni egzemplarz nie nadawał się do użytku po 3 latach regularnego używania, a tu okres ochronny sięgał 4 lat. Uznałem to za przezorne działanie. Szybciej niż się spodziewałem okazało się, że to była dobra decyzja.

Rozpatrzenie reklamacji w ramach Allegro Care przebiegło bezproblemowo i bardzo sprawnie

17 sierpnia 2024 roku, czyli niewiele ponad rok od zakupu odkurzacza, pękł zaczep, który utrzymuje rurę przy szczotce. Mogłem zwrócić się do sklepu, w którym kupiłem urządzenie, ale stwierdziłem, że skoro nabyłem ubezpieczenie, to z niego skorzystam.

fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Szkodę zgłosiłem jeszcze tego samego dnia po godzinie 15-tej i, chociaż była to sobota, po 20 minutach otrzymałem odpowiedź, abym wysłał zdjęcia uszkodzonego elementu i tabliczki znamionowej sprzętu oraz numer rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania. To mnie zaskoczyło, ponieważ w trakcie uzupełniania formularza zgłoszeniowego dodałem już zdjęcia uszkodzonego elementu (tabliczki znamionowej nie) oraz wskazałem termin, w którym może podjechać kurier, aby odebrać uszkodzony odkurzacz.

Spodziewałem się bowiem, że sprzęt zostanie wysłany do serwisu, naprawiony i odesłany z powrotem, jak to zwykle ma miejsce w przypadku zgłaszania reklamacji. Gdy jednak poproszono mnie o numer konta, pomyślałem, że z automatu rozpatrzono moją reklamację i zostaną mi zwrócone pieniądze.

Przelew jednak nie przychodził, nie otrzymałem też żadnej informacji po wysłaniu mejla ze zdjęciami i numerem konta. Zacząłem się więc zastanawiać, co się dzieje i może powinienem zadzwonić, aby dowiedzieć się, na jakim etapie jest moje zgłoszenie.

Nie zdążyłem tego zrobić, ponieważ 26 sierpnia zadzwoniła do mnie Pani, która mocno znudzonym głosem poinformowała, że przez brak części zamiennych nie ma możliwości naprawy mojego odkurzacza i dlatego otrzymam pełny zwrot pieniędzy, czyli kwotę 389 złotych.

Dzień później otrzymałem mejlem decyzję o wypłacie odszkodowania, a dwa dni później pieniądze wpłynęły na moje konto.

Allegro Care spełniło swoje zadanie, ale nie jestem do końca zadowolony

Powinienem być ukontentowany, że historia zakończyła się w ten sposób, lecz mimo wszystko jestem trochę rozczarowany. Liczyłem, że uda się naprawić to uszkodzenie – wystarczyło wymienić zaczep na nowy, ewentualnie wysłać nową rurę i tyle, bo poza tym wszystko działa i sprzęt spokojnie mógłby mi jeszcze posłużyć przez „X” lat.

Nie lubię wyrzucać sprawnych rzeczy, zawsze najpierw myślę o naprawie. W tym przypadku mógłbym spróbować skleić zaczep superglue lub użyć taśmy, ale obu metod próbowałem już w poprzednim egzemplarzu i niestety ani jedna, ani druga nie zdała egzaminu.

Tymczasem znów muszę pomyśleć o kupnie kolejnego odkurzacza pionowego. Oczywiście w pierwszej kolejności pomyślałem, żeby po raz 3 kupić taki sam, tylko teraz kosztuje on na Allegro już 449 złotych (to link afiliacyjny), czyli od 2020 roku cena wzrosła o 50%, a od 2023 roku o 60 złotych. Tym razem nie jestem jednak do tego przekonany tak samo mocno jak w 2023 roku.

Zerknąłem już do oferty sklepów z elektroniką i ogromny wybór odkurzaczy pionowych mnie przeraził – wybór nowego urządzenia może być czasochłonny. Biję się też z myślami, czy znów kupić budżetowy model, który po prostu odkurza, bo nie mam wygórowanych wymagań, czy zdecydować się na coś droższego, mając nadzieję, że będzie trwalszy i nie zacznie się rozsypywać po jakimś czasie.

Jeżeli macie jakieś dłuższe doświadczenia z odkurzaczami pionowymi i możecie pomóc – będę wdzięczny. Tym razem jestem już skłonny przewiercić nowe otwory na śrubki na uchwyt…

Na koniec chciałbym jeszcze zaznaczyć, że opisałem tu swoje prywatne doświadczenia z usługą Allegro Care – nie jest to reklama, sponsorowana przez Allegro. Nikogo nie zachęcam do zakupu Allegro Care, aczkolwiek nie ukrywam, że mając takie doświadczenie, sam będę skory skłonić się do wykupienia polisy przy kolejnych zakupach, szczególnie że zawsze dokupuję ubezpieczenie, kupując sprzęt RTV i AGD. Jeśli macie inne doświadczenia z Allegro Care, podzielcie się nimi w komentarzach.