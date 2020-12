Kup telefon, słuchawki vivo Wireless Sport dostaniesz gratis

Mamy grudzień. Co prawda Mikołajki już za nami, ale do samych świąt jeszcze trochę czasu zostało. Jeśli planowaliście kupić smartfon vivo i chcielibyście dodatkowo otrzymać coś gratis (bo przecież grudzień to czas prezentów!), to właśnie nadszedł ten moment – do dwóch smartfonów ze swojej oferty, vivo dorzuca słuchawki vivo Wireless Sport.

Aby otrzymać darmowe słuchawki vivo Wireless Sport o wartości 299 złotych należy kupić jeden z dwóch smartfonów, o czym możecie przeczytać poniżej. Ja dodam tylko, że podobna akcja miała już miejsce w zeszłym miesiącu – wtedy jednak promocja obowiązywała w połączeniu tylko z jednym smartfonem.

Kup vivo Y70 – słuchawki odbierz gratis

Smartfon vivo Y70 to niedrogi sprzęt wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,44” i rozdzielczości 2400×1080 pikseli. Warto tu od razu nadmienić, że wyświetlacz jest płaski, co ucieszy przeciwników ekranów wylewających się po bokach jak wodospad. Model ten działa pod kontrolą Snapdragona 665 z Adreno 610, co – razem z 8 GB RAM – powinno zapewnić dobry komfort pracy. W kwestii zdjęć, mamy tu zestaw aparatów 48 Mpix f/1.8 + makro 2 Mpix f/2.4 + czujnik głębi 2 Mpix f/2.4. Niestety, zabrakło ultraszerokiego kąta.

7.5 Ocena

Akumulator o pojemności 4100 mAh można uzupełnić w bardzo krótkim czasie znajdującą się w pudełku 33-Watową ładowarką.

vivo Y70 kosztuje 1099 złotych. W połączeniu ze słuchawkami w ramach gratisu robi się całkiem łakomy kąsek.

vivo Y70 / fot. Katarzyna Pura – tabletowo.pl

vivo Y20s – telefon za 800 złotych z gratisem w postaci słuchawek za 299 złotych

Historia lubi się powtarzać, czyli genialnej akcji z gratisem do vivo Y20s ciąg dalszy. Jeśli śledzicie nasz portal z pewnością pamiętacie listopadową akcję, w ramach której kupując tańszą z dwóch wspomnianych modeli propozycję vivo – mogliśmy otrzymać słuchawki vivo Wireless Sport w gratisie.

Jeśli nie mieliście wtedy okazji z niej skorzystać, a rozważaliście zakup vivo Y20s, to mam dla was dobrą wiadomość – akcja powróciła, choć nadal w limitowanej ilości, więc warto się pośpieszyć.

Przypomnijmy sobie jednak najpierw, co oferuje wspomniany model i czy warto się nim zainteresować.

vivo Y20s na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym specjalnym.

Wyposażony jest bowiem w ekran IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 1600 x 720 pikseli. Za moc obliczeniową odpowiada tu procesor Snapdragon 460 z pomocą 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Zestaw ten może się nie wyróżnia, jednak powinien zapewnić płynną pracę przy mniej wymagających czynnościach i – co ważne – cechuje się niewielkim poborem mocy z dużego 5000 mAh ogniwa, które zdecydowanie nie pozwoli się szybko rozładować.

vivo Y20s w dwóch kolorach

vivo Wireless Sport w gratisie

Słuchawki TWS to temat rzeka, w której niemal każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. vivo Wireless Sport to słuchawki na pałąku, mogące przede wszystkim pochwalić się obecnością kodeka LDAC oraz odpornością na zachlapania (norma IP55).

Wszystkiego na ich temat możecie dowiedzieć się z recenzji zamieszczonej na naszym siostrzanym portalu oiot.pl

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z akcji promocyjnej, należy zakupić smartfon vivo Y70 lub vivo Y20s w dniach 10-24 grudnia 2020, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny oraz dołączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu.

Pamiętajmy jednak, że liczba słuchawek w promocji jest ograniczona i wynosi 500 sztuk.

Mamy też dla was konkurs

Na koniec dodam, że słuchawki vivo Wireless Sport, vivo TWS Neo oraz smartfon vivo X51 5G możecie obecnie wygrać w naszym konkursie, który trwa tylko do końca dzisiejszego dnia (tj. do 13 grudnia). Jeśli zatem macie czas i chęci to serdecznie zapraszamy. Zaskoczcie nas, a jedna z wybranych nagród może znaleźć się pod waszą choinką :)