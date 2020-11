Kup smartfon Vivo Y20s za 800 złotych, a słuchawki za 300 złotych dostaniesz gratis

Fajnie jest czasem dostać coś za darmo, o ile sprawa dotyczy elektronicznych gadżetów. Dzięki promocji Vivo, do kompletu z zakupem smartfona Vivo Y20s, będziemy mogli dostać słuchawki bezprzewodowe Wireless Sport.

Smartfonowa propozycja Vivo do 800 zł

Wybierając smartfon za kilkaset złotych, trudno spodziewać się jakichś szczególnych gratisów. Producenci sprzętu wychodzą z założenia, że prezenty, owszem, należą się – ale klientom wydającym miliony monet na flagowe modele, a nie tym, którzy zostawiają w sklepie mniej niż 1000 złotych. Inne podejście prezentuje Vivo, które uruchomiło promocję w związku ze smartfonem za 799 złotych.

Tyle kosztuje Vivo Y20s, czyli średniopółkowy model, skoncentrowany głównie na zapewnieniu jak najdłuższej pracy urządzenia na jednym ładowaniu. Ułatwia to bateria o pojemności 5000 mAh, którą rzeczywiście niełatwo będzie rozładować.

Poza tym model ten nie wyróżnia się niczym wyjątkowym: ma ekran IPS o przekątnej 6,5 cala, działający w rozdzielczości 1600 x 720 pikseli, procesor Snapdragon 460 (1,8 GHz), 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Vivo Y20s

Oprócz tego mamy zestaw aparatów: z tyłu potrójny (13 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix), zaś z przodu pojedyncze oczko z matrycą 8 Mpix. Czytnik linii papilarnych znajdziemy z boku – jest wbudowany w przycisk odblokowania ekranu. Warto wspomnieć o jednym ważnym braku Vivo Y20s – smartfon nie ma wbudowanego NFC, więc nie zapłacimy nim za zakupy bezstykowo.

Vivo Y20s w Media Expert

Vivo Y20s z przyjemnym gratisem

Jeśli chcieliśmy kupić Vivo Y20s, to trwa promocja, w której po zarejestrowaniu zakupu na tej stronie, będziemy mogli otrzymać w gratisie słuchawki Vivo Wireless Sport. Dodawano je jeszcze w ubiegłym tygodniu do zakupu mocniejszego modelu smartfona, Vivo Y70. Obsługują kodek dźwięku LDAC i mogą pochwalić się certyfikatem Hi-Res Wireless Audio. Oferują także funkcję szybkiego ładowania FlashCharge. Ich sklepowa cena to 299 złotych, więc to solidna wartość dodana do relatywnie niedrogiego smartfona. Aż dziwne, że Vivo zdecydowało się na taki chwyt.

Vivo Wireless Sport

Należy pamiętać, że liczba słuchawek w promocji jest ograniczona (350 sztuk), a o przyznaniu nagrody decyduje data i godzina rejestracji zgłoszenia, więc warto się pospieszyć. Szczegółowy Regulamin zwraca uwagę na inne szczegóły.