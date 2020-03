Na rynku debiutuje coraz więcej urządzeń i usług „dla graczy”. Można odnieść wrażenie, że wszystko, co (nawet choćby tylko nazwą) nawiązuje do gamingu, musi się sprzedawać, ponieważ jeszcze do niedawna segment ten nie był tak „napompowany”. Alior Bank zdaje się chcieć wykorzystać ten „hype”, bowiem podobno przygotowuje rachunek osobisty i kartę płatniczą specjalnie dla graczy e-sportowych.

Gaming się sprzedaje

Rynek urządzeń i usług dla graczy bardzo szybko się rozrasta, co widać chociażby po liczbie nowych smartfonów, kierowanych do gamerów – regularnie debiutują kolejne, ostatnio Xiaomi Black Shark 3 (Pro), a następna w kolejce jest Nubia Red Magic 5G (premiera już 12 marca) i pierwsza gamingowa nowość spod skrzydeł Lenovo (jeszcze nie wiemy, kiedy producent ją zaprezentuje). Graczom można jednak sprzedać wszystko, co związane jest z gamingiem – z takiego założenia zaczynają wychodzić też banki.

W grudniu 2019 roku Getin Bank dodał do swojej oferty kartę płatniczą z wizerunkiem padów, którą z pewnością zainteresują się jedynie ci, co lubią „grać w grę”. Ciekawostką jest, że kolorowe wizerunki przycisków po prawej stronie świecą w ciemności, co stanowi dodatkowy „bajer”. Warto też wspomnieć, iż na froncie nie ma żadnych informacji – wszystkie, czyli numer, datę ważności oraz imię i nazwisko posiadacza, a także kod CVC umieszczono „pod spodem”, co zwiększa bezpieczeństwo i prywatność konsumenta.

Konto i karta płatnicza dla graczy e-sportowych już wkrótce w Alior Banku

Jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Cashless, Alior Bank przygotowuje się do wprowadzenia do swojej oferty rachunku osobistego i karty płatniczej Mastercard dla graczy e-sportowych. Produkt prawdopodobnie zostanie dodany do portfolio już w przyszłym miesiącu i zaoferuje dodatkowe usługi, które ułatwią życie gamerom, bo m.in. pozwolą usprawnić płatności za itemy dostępne w grach sieciowych. Sama karta ma zaś mieć na froncie wizerunek nawiązujący do tzw. LoLa, czyli gry League of Legends.

Na razie nie są znane szczegóły oferty Alior Banku dla graczy e-sportowych, ale jesteśmy ciekawi, czym bank postara się ich skusić, gdyż przygotowywana oferta będzie pierwszą tego typu propozycją na polskim rynku.

Źródło: Cashless