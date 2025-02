Nadchodzi nowa przenośna konsola, która wygląda jak stare Nintendo

Retroid zapowiedział właśnie nowy model przenośnej konsoli w stylu retro. Mowa tu o Retroid Pocket Flip 2. Urządzenie, inspirowane designem Nintendo DS i kolorystyką GameCube’a, ma trafić na rynek tej wiosny. Co o nim wiemy?

Design, który przywołuje wspomnienia

Retroid Pocket Flip 2 to kolejna odsłona popularnej konsoli w formacie clamshell, czyli składanej, podobnej do kultowego Nintendo DS. Choć brakuje jej drugiego ekranu, producent postawił na estetykę nawiązującą do klasycznych urządzeń Nintendo. Obudowa w kolorze fioletowym, charakterystycznym dla GameCube’a, oraz żółte i szare akcenty na drążkach analogowych sprawiają, że urządzenie wygląda jak żywcem wyjęte z początku lat 2000.

Jednym z największych ulepszeń, względem poprzedniej generacji, jest zmiana pozycji drążków analogowych – zostały one przesunięte wyżej, co ma poprawić ergonomię podczas grania. Zamiast suwaków, Flip 2 oferuje drążki, które powinny zapewnić większą precyzję i wygodę.

Dodatkowo, przyciski start, select i power zostały przeprojektowane, a głośniki przeniesiono na górną część konsoli, co ma zapobiegać tłumieniu dźwięku podczas gry.

Co jeszcze wiemy o Retroid Flip 2?

Choć Retroid nie ujawnił jeszcze pełnej specyfikacji technicznej, oczekuje się, że Flip 2 będzie oferował wyższą wydajność niż jego poprzednik. Ostatnie modele z oferty, takie jak Retroid Pocket 5, były wyposażone w procesor Snapdragon 865, co pozwalało na płynną emulację gier z konsol, takich jak GameCube czy PlayStation 2. Jeśli Flip 2 podąży tą samą ścieżką, będzie to idealne urządzenie dla fanów retro gier.

Ekran, choć wciąż pojedynczy, prawdopodobnie będzie większy niż 4,7-calowy wyświetlacz z poprzedniego modelu. To, wraz z mniejszymi ramkami wokół, poprawi komfort rozgrywki. Wciąż nie wiadomo, czy producent zdecydował się na panel OLED.

Jednym z kluczowych elementów, na które zwracają uwagę użytkownicy, jest zawias. W poprzednim modelu był on dość delikatny, co budziło obawy o trwałość urządzenia. Retroid zapowiada, że Flip 2 będzie bardziej wytrzymały, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy chcą korzystać z konsoli na co dzień.

Premiera Retroid Flip 2 zaplanowana została na wiosnę 2025 roku i z pewnością przyciągnie uwagę zarówno kolekcjonerów, jak i graczy szukających przenośnego urządzenia do emulacji. Jeśli Retroid utrzyma cenę na poziomie poprzednika, czyli około 150 dolarów, Flip 2 będzie trudny do przeoczenia dla fanów retro konsol.