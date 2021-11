Mozilla kończy wsparcie dla swojej aplikacji synchronizacji haseł

Firefox Lockwise umożliwia użytkownikom Kont Firefoksa dostęp do danych logowania i haseł na ich telefonach komórkowych, poza przeglądarką, za pomocą usługi Firefox Sync – ale już niedługo. Wkrótce aplikacja zostanie wygaszona.

Koniec Firefox Lockwise

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Mozilli, aplikacja do zarządzania hasłami Firefox Lockwise przestanie być wspierana 13 grudnia bieżącego roku. Ostateczne wersje tej apki to 1.8.1 (dla iOS) oraz 4.0.3 (dla Androida). Po powyższej dacie nie będą już one dostępne do pobrania w sklepach z aplikacjami, jak też zniknie możliwość ponownej ich instalacji.

Firefox Lockwise miał swój początek w 2018 roku. Aplikacja umożliwiała dostęp do zapisanych w przeglądarce haseł i wykorzystywanie ich poza nią, za pomocą autouzupełniania w systemie iOS, Android, można było w prosty sposób wypełniać formularze i okienka do wpisywania danych uwierzytelniających. System ten zaadaptowano później do postaci rozszerzenia dla przeglądarki Firefox.

Artykuł pomocy technicznej precyzuje, że autouzupełnianie haseł nadal będzie dostępne, ale wyłącznie z poziomu przeglądarki Firefox na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. Funkcje Lockwise zostaną więc w całości przejęte przez przeglądarkę. Pojawiła się także obietnica Mozilli, że w grudniu Firefox powinien zyskać na iOS możliwość zarządzania hasłami w całym systemie.

Wychodzi więc na to, że wierni użytkownicy Firefoksa nie stracą niczego na wygaszeniu Lockwise. Mozilla usprawnia po prostu przepływ środków w firmie i optymalizuje wykorzystanie zasobów, by niepotrzebnie nie dublować produktów z portfolio firmy. Dzięki temu takie nieprzynoszące zysków projekty jak Firefox OS mogły pójść w zapomnienie, a niezbędne fundusze mogły być przesunięte do zespołów zajmujących się najważniejszymi produktami pokroju Firefoksa czy poczty Thunderbird.