Instagram Lite został uśmiercony, ale ma powrócić

Lżejsza wersja Instagrama została usunięta z Google Play. Nie oznacza to jednak jej definitywnego końca.

Instagram dla słabszych smartfonów

Główne aplikacje Facebooka nie słyną z dobrej optymalizacji. Najczęściej mamy do czynienia z dość rozbudowanym oprogramowaniem, które do sprawnej pracy wymaga odpowiedniej mocy obliczeniowej. Sytuacji nie poprawia dodawanie kolejnych funkcji, owszem – zwiększających możliwości aplikacji, ale nierzadko wpływających na jej sprawność działania czy ilość pobieranych danych.

Zasobożerność jest szczególnie odczuwalna na najtańszych smartfonach. Facebook jest najwidoczniej tego świadomy, bowiem w celu dotarcia do właścicieli takich urządzeń i mieszkańców krajów rozwijających się, zaczął udostępniać lżejsze wersje swoich aplikacji. Można je rozpoznać po dopisku „Lite” w nazwie i znacznie mniejszym rozmiarze pliku instalacyjnego.

Jedną z takich aplikacji był Instagram Lite. Tak – był, bowiem Facebook zdecydował się usunąć go z Google Play. Co więcej, użytkownicy otrzymują komunikat, że aplikacja nie będzie już wspiera i są proszeni o przejście do zwykłej wersji Instagrama.

Odchudzona wersja Instagrama początkowo zadebiutowała w ramach testów w Meksyku w czerwcu 2018 roku. Następnie firma Marka Zuckerberga zdecydowała się na rozszerzenie dostępności o kolejne regiony. Warto zaznaczyć, że nie mieliśmy do czynienia ze specjalną aplikacją zaprojektowaną od podstaw. Instagram Lite po prostu wyświetlał mobilną wersję strony internetowej instagram.com.

Koniec Instagrama Lite – co dalej?

Osoby, które nie zamierzają przechodzić na zwykłą aplikację Instagrama i chcą mieć dalej wygodny dostęp do serwisu społecznościowego, mogą zastosować alternatywne rozwiązanie. Wystarczy wejść na stronę internetową Instagrama przez przeglądarkę i następnie utworzyć skrót do niej na pulpicie – efekt końcowy będzie podobny.

Jak już wspomniałem, uśmiercenie obecnego Instagrama Lite nie musi wiązać się z definitywnym końcem projektu. Serwis TechCrunch podaje, że Facebook planuje wykorzystać doświadczenie zebrane w ciągu ostatnich lat, aby zaprojektować nową wersję Instagrama Lite. Nie wiadomo jednak, kiedy i w jakich regionach zadebiutuje nowe wydanie odchudzonej aplikacji.

Pozostaje mieć nadzieję, że nowy Instagram Lite faktycznie będzie lżejszym wydaniem głównej aplikacji, a nie tylko stroną internetową zapakowaną w pudełko z atrakcyjną ikoną na pulpicie. Facebook mógłby faktycznie skupić się na optymalizacji, zmniejszając nie tylko rozmiar pliku instalacyjnego, ale również ilość pobieranych danych.

źródło: Android Police, TechCrunch