Laptopy (fot. Olena Bohovyk/Pexels)
Komputery mają się dobrze. Szczególnie tej jednej marki

Wojciech Kulik·
Chociaż to smartfony służą nam do realizacji coraz większej ilości zadań, to komputery stacjonarne i laptopy nadal mają mocną pozycję. Ba, w pierwszym kwartale 2026 roku trafiło ich do sklepów więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Tak wynika z raportu IDC.

Oto liderzy rynku PC po pierwszym kwartale 2026 roku

Firma IDC opublikowała statystyki, z których wynika, że w pierwszym kwartale 2026 roku do sprzedaży trafiło 65,6 mln komputerów stacjonarnych, laptopów i stacji roboczych. Oznacza to spory spadek względem czwartego kwartału 2025 roku, ale równocześnie wzrost o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Mimo wszystko można zatem mówić o mocnym początku.

Zdecydowanym liderem globalnego rynku PC pozostaje firma Lenovo. Co czwarty komputer dostarczony w pierwszym kwartale 2026 roku miał właśnie jej logo (a dokładnie: 25,2%). Na drugim miejscu uplasowało się HP (z udziałem na poziomie 18,5%), które jako jedyne w TOP 5 wykręciło gorszy wynik niż rok wcześniej w tym samym okresie. Podium zaś uzupełniła firma Dell (15,7%).

Tuż za pierwszą trójką znalazła się firma Apple, odpowiadająca za 9,5% wszystkich dostaw, a całe zestawienie zamknął Asus (z udziałem na poziomie 7,2%), który to zaliczył największy wzrost z całej piątki – o ponad 17% w porównaniu do poprzedniego roku.

Ranking producentów pod względem liczby dostaw komputerów w I kwartale 2026 roku (źródło: IDC)

Mocny start kiepskiego roku na rynku komputerów?

Pomimo mocnego startu rok 2026 najpewniej nie przyniesie rekordowych dostaw. Sytuacja na rynku pamięci nieustannie się pogarsza – producenci mierzą się z niedoborami komponentów oraz ich wysokimi kosztami. Te ostatnie będą wpływać na rosnące ceny samych komputerów, a to z kolei może skutecznie obniżać popyt, co bezpośrednio przełoży się też na mniejszą podaż.

Zresztą, wystarczy zerknąć na (umieszczony poniżej) wykres, przedstawiający rynkowe trendy. Dynamika ewidentnie słabnie.

Dynamika zmian liczby dostaw komputerów od III kwartału 2024 roku do I kwartału 2026 roku (źródło: IDC)
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

