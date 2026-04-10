Komputery mają się dobrze. Szczególnie tej jednej marki

Chociaż to smartfony służą nam do realizacji coraz większej ilości zadań, to komputery stacjonarne i laptopy nadal mają mocną pozycję. Ba, w pierwszym kwartale 2026 roku trafiło ich do sklepów więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Tak wynika z raportu IDC.

Oto liderzy rynku PC po pierwszym kwartale 2026 roku

Firma IDC opublikowała statystyki, z których wynika, że w pierwszym kwartale 2026 roku do sprzedaży trafiło 65,6 mln komputerów stacjonarnych, laptopów i stacji roboczych. Oznacza to spory spadek względem czwartego kwartału 2025 roku, ale równocześnie wzrost o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Mimo wszystko można zatem mówić o mocnym początku.

Zdecydowanym liderem globalnego rynku PC pozostaje firma Lenovo. Co czwarty komputer dostarczony w pierwszym kwartale 2026 roku miał właśnie jej logo (a dokładnie: 25,2%). Na drugim miejscu uplasowało się HP (z udziałem na poziomie 18,5%), które jako jedyne w TOP 5 wykręciło gorszy wynik niż rok wcześniej w tym samym okresie. Podium zaś uzupełniła firma Dell (15,7%).

Tuż za pierwszą trójką znalazła się firma Apple, odpowiadająca za 9,5% wszystkich dostaw, a całe zestawienie zamknął Asus (z udziałem na poziomie 7,2%), który to zaliczył największy wzrost z całej piątki – o ponad 17% w porównaniu do poprzedniego roku.

Ranking producentów pod względem liczby dostaw komputerów w I kwartale 2026 roku (źródło: IDC)

Mocny start kiepskiego roku na rynku komputerów?

Pomimo mocnego startu rok 2026 najpewniej nie przyniesie rekordowych dostaw. Sytuacja na rynku pamięci nieustannie się pogarsza – producenci mierzą się z niedoborami komponentów oraz ich wysokimi kosztami. Te ostatnie będą wpływać na rosnące ceny samych komputerów, a to z kolei może skutecznie obniżać popyt, co bezpośrednio przełoży się też na mniejszą podaż.

Zresztą, wystarczy zerknąć na (umieszczony poniżej) wykres, przedstawiający rynkowe trendy. Dynamika ewidentnie słabnie.