GTA V to dopiero początek – Epic Games Store (podobno) udostępni kolejne mega hity za darmo!

Nie ucichły jeszcze echa po tym, jak Epic Games Store obdarował graczy darmowym GTA V, a już (wedle plotek) nadchodzą kolejne mega hity do pobrania za darmo.

W serwisie Reddit pojawiło się zdjęcie, które ujawnia, co może nas jeszcze czekać w Epic Games Store, jeśli chodzi o darmowe gry. Na liście widzimy, oprócz już udostępnionego GTA V, Borderlands: Handsome Collection, Civilization VI, a na dokładkę Ark: Survival Evolved. Wiele osób uważa, że to tylko plotka, jednak Epic przyzwyczaił nas do tego, że rozdaje za darmo wiele hitów.

To, że wspomniane tytuły faktycznie zostaną czasowo udostępnione bez opłat, jest bardzo możliwe – Epic w końcu lubi zachęcać graczy do tego, żeby zakupy robić u nich, a nie na konkurencyjnym Steam.

Wedle plotek, pierwsze ma się pojawić Civilization VI, bo już 21 maja 2020 roku. Tydzień później gracze odbiorą dwie części Borderlands w pakiecie zwanym Handsome Collection, a 4 czerwca Ark: Survival Evolved.

Oferta wydaje się bardzo interesująca – Borderlands zbierało naprawdę świetne oceny, a w Handsome Collection dostajemy dwie pierwsze odsłony gry, dodatkowo wypakowane wszystkimi dodatkami, jakie kiedykolwiek się pojawiły. Ark na pewno przyciągnie miłośników gier survivalowych, z kolei Civilization VI raczej nie trzeba nikomu przedstawiać – historia tej serii sięga wczesnych lat dziewięćdziesiątych.

Warto dodać, że pomimo iż gry rozdawane w Epic Games Store są dostępne za darmo tylko przez określony czas, to jeśli odbierzemy dany tytuł podczas całej akcji, gra zostanie przypisana do naszego profilu na stałe. Do 21 maja 2020 roku możecie tak zrobić z GTA V (do godziny 17:00).

Czy plotka okaże się prawdą? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ zdjęcie, które wyciekło do sieci, pokazuje naprawdę świetne tytuły, a do tego takie, które zabiorą nam z życia wiele godzin. Wszystko stanie się jasne już niedługo, w tym samym dniu, w którym darmowy przestanie być ostatni tytuł z serii Grand Theft Auto.

Źródło: Reddit via @Nibellion