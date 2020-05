GTA V na Allegro za półdarmo? Omijaj to z daleka

14 maja 2020 roku Epic sprezentował graczom na całym świecie GTA V i – co zupełnie zrozumiałe – na grę rzuciły się tłumy. Serwery Epic Games Store nie wytrzymały takiego naporu chętnych, ale problemów z przypisaniem tytułu Rockstara do konta nie mieli niestety czujni „sprzedawcy kont”, którzy dosłownie zalali Allegro ofertami z wyżej wspomnianą grą.

Wszyscy prześcigają się w swoich opisach i cenach kont z GTA V na pokładzie. Ceny wahają się od dziesięciu do niemal trzydziestu złotych, jednak nie polecam nikomu takich zakupów. Po pierwsze, gra nadal dostępna jest za darmo, a po drugie – wiele takich „lewych” kont kończy po jakimś czasie z blokadą.

Nie wiadomo jeszcze, jak zareaguje na to wszystko Epic, ale na przykład RIOT Games skutecznie zamyka dostęp do podobnych kont. Wielokrotnie działo się tak, że ktoś po kupnie takiego konta z „darmowymi grami” po tygodniu tracił do niego dostęp, a sprzedawca nagle rozpływał się powietrzu.

Nie warto więc wspierać takich „przedsiębiorców” i albo kupić grę z oficjalnego źródła, albo tak, jak w wypadku opisywanej sytuacji, zwyczajnie obserwować na przykład Tabletowo, bowiem regularnie informujemy Was o darmowych tytułach do pobrania.

Warto wspomnieć, że sprzedaż kont z tytułami rozdawanymi przez różne platformy bez opłat ma miejsce nie tylko w Polsce – nawet eBay został już zalany ofertami z tanim dostępem do GTA V. Sprzedaż kont z grami, które były przez określony czas dostępne za darmo to prawdziwa plaga, a GTA V to tylko wierzchołek góry lodowej.

Z takimi problemami zmagał się wiele razy na przykład Ubisoft, który także udostępniał czasowo niektóre ze swoich gier za darmo – ostatnio działo się to przy drugiej odsłonie Assassin’s Creed. Jeśli więc zależy Wam na tym, żeby nie szarpać sobie nerwów, nie mieć problemów z blokadami kont i zwyczajnie nie tracić pieniędzy – nabywajcie dostęp do gier w legalnych źródłach, na platformach jak Epic Games Store w tym wypadku.

Na koniec przypomnę, że GTA V będzie dostępne za darmo na platformie Epic Games Store do 21 maja 2020 roku, do godziny 17:00.

Źródło: Allegro via GamingSociety