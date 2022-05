Być jak James Bond – Kingston wypuszcza dysk SSD z bajerami

Na rynku dostępnych jest cała masa standardowych zewnętrznych dysków SSD, które cechują się różnymi funkcjami. Mamy propozycje wolniejsze, szybsze, mniejsze i większe – kryteriów znajdzie się sporo, natomiast pod względem budowy większość jest do siebie zaskakująco podobna. Kingston jednak idzie w nieco inną stronę, prezentując swój najnowszy dysk IronKey Vault Privacy 80, który ma różne bajery – w tym… ekran dotykowy.

Nowy dysk zewnętrzny SSD Kingston wyróżnia się ekranem

Dysk Kingston IronKey Vault Privacy 80 to najnowszy zewnętrzny dysk SSD popularnego producenta, który ma na pokładzie kilka bajerów – w tym niespotykany w podobnych urządzeniach dotykowy, kolorowy ekran. Ale tak właściwie, po co komu ekran dotykowy w dysku półprzewodnikowym?

To proste – w ramach zabezpieczeń, bowiem producent dał możliwość odblokowania całości przy pomocy hasła użytkownika (o długości od 6 do 64 znaków), lub klasycznego pinu. Do dyspozycji jest także hasło administratora – wymagane w wypadku utraty podstawowego hasła.

źródło: Kingston

Sposób odblokowania można zmienić w trybie administratora, gdzie również skonfigurujemy inne funkcje dysku Kingston IronKey – takie jak reguły haseł alfanumerycznych, automatyczny czas blokady dysku, losowy układ ekranu dotykowego oraz Secure-Fase, która ma zapewnić maksymalną ochronę ważnych plików.

Urządzeniu nie brakuje technologii szyfrowania sprzętowego, który potwierdza certyfikat FIPS 197 z 256-bitowym kodowaniem XTS-AES. W wypadku ataku typu Brute Force – gdzie hasło użytkownika i administratora zostanie wprowadzone niepoprawnie 15 razy z rzędu, urządzenie usuwa kryptograficznie dane zawarte na dysku.

źródło: Kingston

W kwestii specyfikacji natomiast jest już bardziej standardowo. Kingston IronKey Vault Privacy 80 oferuje maksymalną prędkość odczytu sekwencyjnego na poziomie 250 MB/s, zapis sekwencyjny jest zupełnie taki sam – również do 250 MB/s. Dysk do połączenia z innym urządzeniem wykorzystuje interfejs USB-C 3.2 Gen 1 – oczywiście w zestawie producent dorzuca kabel USB-C – USB-C oraz USB-C – USB-A.

Warto dodać, że całość została zamknięta w obudowie o wymiarach 122,5 x 84,2 x 18,5 mm – a więc jest to dość standardowa wielkość. Kingston IronKey VP80ES będzie sprzedawany w trzech wersjach pojemności – 480 GB, 960 GB oraz 1920 GB. Producent jak na razie nie podał dokładnych cen.